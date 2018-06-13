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Александр Самедов: мы хотим, чтобы наши болельщики нами гордились

Александр Самедов ответил на вопросы журналистов после тренировки национальной команды в Лужниках.

- Александр, какие планы на вечер?

- Поужинаем, соберемся. Кто-то захочет пообщаться, кто-то захочет поиграть в приставку или в бильярд. Как обычно.

- Смотрели игру аравийцев против немцев?

- Видели не только этот матч. Техничная команда, которая любит играть с мячом. Мы постараемся лишить их мяча.

- Вчера многие удивились выступлению Дзюбы. Говорил ли он от всей команды? Вы согласны с ним?

- Я думаю, Артем нашел правильные слова, говорил он это от лица команды. Нам бы всем очень хотелось, чтобы вокруг нас было больше позитива. Мы как футболисты должны сами создавать этот позитив. Эта возможность у нас сейчас в руках, мы постараемся ее использоваться. А так - Артем сказал все по делу.

- Какой посыл несет сборная?

- Мы очень хотим, чтобы наши болельщики нами гордились.

- У тебя есть опыт участия в чемпионате мира. Насколько важен этот опыт, насколько он сможет помочь команде? Вспомни себя на первом для тебя чемпионате мира.

- Это был очень волнительный момент, несмотря на то, что мне было уже 29 лет, психологическое давление сыграло со мной злую шутку. Психология на таком большом турнире - от нее очень многое зависит. Спустя четыре года я могу точно сказать, что я теперь гораздо спокойнее и гораздо лучше готов.
Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 15:10
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