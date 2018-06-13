86-летняя жительница Саранска будет волонтером ЧМ-2018

86-летняя жительница Саранска Лидия Волкова станет волонтером ЧМ-2018.Свои задачи она отработала вместе с другими волонтерами в декабре 2017 года на одном из хоккейных матчей в Саранске.На чемпионате мира она, скорее всего, будет работать в одном из информационно-туристических пунктов."Я раньше всех хоккеистов знала по именам, всех футболистов знала. У меня была даже специальная общая тетрадь под это дело заведена", – рассказал о себе Волкова.