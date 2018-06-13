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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Джанни Инфантино: смена тренера не означает, что Испания неудачно выступит на ЧМ-2018
Внеплановая замена главного тренера в сборной Испании за день до старта чемпионата мира в России не означает, что команда неудачно выступит на турнире, заявил резидент ФИФА Джанни Инфантино.
"Представление не имею, что происходит. Это достаточная любопытная ситуация, потому что регламент турнира включает только случаи замены игроков, а не тренеров. Убежден, что их федерация взвесила все и приняла единственно правильное для себя решение.
Лопетеги - выдающийся, блестящий тренер, мы желаем удачи ему в "Реале". То, что сейчас происходит, это не лучшая ситуация, с которой команда начинает чемпионат мира. Но я помню ситуацию с итальянцами в 2006 году, когда у них было много проблем, а в итоге они выиграли. Иногда негатив переходит в позитив, надеюсь, так будет и сейчас", - цитирует Инфантино ТАСС.
"Представление не имею, что происходит. Это достаточная любопытная ситуация, потому что регламент турнира включает только случаи замены игроков, а не тренеров. Убежден, что их федерация взвесила все и приняла единственно правильное для себя решение.
Лопетеги - выдающийся, блестящий тренер, мы желаем удачи ему в "Реале". То, что сейчас происходит, это не лучшая ситуация, с которой команда начинает чемпионат мира. Но я помню ситуацию с итальянцами в 2006 году, когда у них было много проблем, а в итоге они выиграли. Иногда негатив переходит в позитив, надеюсь, так будет и сейчас", - цитирует Инфантино ТАСС.
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