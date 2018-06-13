Сборная Польши прилетела в Сочи для участия в чемпионате мира. Жить команда будет в отеле Hyatt Regency Sochi, а тренироваться на стадионе "Спутник-Спорт".Польша сыграет в группе H с Сенегалом (19 июня, Москва, стадион "Спартак"), Колумбией (24 июня, Казань) и Японией (28 июня, Волгоград).