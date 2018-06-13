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Сборная Польши прилетела в Сочи

Сборная Польши прилетела в Сочи для участия в чемпионате мира. Жить команда будет в отеле Hyatt Regency Sochi, а тренироваться на стадионе "Спутник-Спорт".

Польша сыграет в группе H с Сенегалом (19 июня, Москва, стадион "Спартак"), Колумбией (24 июня, Казань) и Японией (28 июня, Волгоград).
Теги: Сборная Польши
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