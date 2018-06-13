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Андрей Аршавин все-таки посетит матч открытия ЧМ-2018

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин будет присутствовать на матче открытия чемпионата мира в Москве.

Нападающий посетит игру Россия – Саудовская Аравия в компании Кайрата Боранбаева, владельца ФК "Кайрат", за который сейчас выступает 37-летний футболист.

Еще во вторник Аршавин говорил, что не сможет присутствовать на стартовой встрече из-за первого матча 1/2 финала Кубка Казахстана между его "Кайратом" и павлодарским "Иртышом". В клубе из Алма-Аты, принято решение, что "Кайрат" выйдет на поле не основным составом.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Аршавин
Сегодня, 18:20
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№1 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 20:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это его проблемы... Кто такой Парашавин? Сантехник с вантузом!


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Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
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