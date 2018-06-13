Андрей Аршавин все-таки посетит матч открытия ЧМ-2018

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин будет присутствовать на матче открытия чемпионата мира в Москве.Нападающий посетит игру Россия – Саудовская Аравия в компании Кайрата Боранбаева, владельца ФК "Кайрат", за который сейчас выступает 37-летний футболист.Еще во вторник Аршавин говорил, что не сможет присутствовать на стартовой встрече из-за первого матча 1/2 финала Кубка Казахстана между его "Кайратом" и павлодарским "Иртышом". В клубе из Алма-Аты, принято решение, что "Кайрат" выйдет на поле не основным составом.