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Игорь Корнеев: необходимости увольнять Лопетеги не было

Игорь Корнеев, игравший с экс-наставником сборной Испании Хуленом Лопетеги в "Барселоне", назвал решение федерации футбола Испании "безумством".

"Это шокирующая новость. Необходимости увольнять Лопетеги не было. Можно было бы это сделать это нормально — после чемпионата мира. Он готовил команду к турниру, привлекать другого тренера сейчас — очень большой риск", - цитирует Корнеева "Спорт день за днем".
Теги: Корнеев Лопетеги Сборная Испании
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