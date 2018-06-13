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Фернандо Йерро: сложившаяся ситуация - это не повод опускать руки и не бороться за победу

Фернандо Йерро: "Сложившаяся ситуация - это не повод опускать руки и не бороться за победу".

Смена главного тренера в сборной Испании - не повод опускать руки накануне чемпионата мира по футболу. Новый наставник команды Фернандо Йерро сообщил в среду, что испанцы будут бороться за победу на турнире, как и собирались ранее.

"Я сказал футболистам, что это не повод опускать руки и не бороться за победу. У всех есть желание бороться и добиться многого на турнире", - цитирует Йерро ТАСС

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация может сказаться на игре сборной, но все понимают, что это не будет оправданием.

"Сейчас на игроках лежит ответственность перед всей страной, перед болельщиками, и им следует думать не о смене тренера, а о чемпионате, и в первую очередь - о первой игре с португальцами", - рассказал Йерро.

Тренер поблагодарил своего предшественника за проделанную работу и уточнил, что серьезных изменений в работе команды накануне начала чемпионата вносить не планирует.

"Сейчас команда не отказывается от намерений бороться за победу в чемпионате", - заявил тренер.
Теги: Йерро
Вчера, 23:05
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