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Сборная России сыграет в красной форме в матче открытия ЧМ-2018

Футболисты сборной России выйдут на поле в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии в красной форме.

Российский вратарь сыграет в зеленой форме. Матч открытия пройдет 14 июня в Москве на стадионе "Лужники".
Теги: Сборная России
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