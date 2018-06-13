Вячеслав Колосков: Марокко не в состоянии провести ЧМ-2026, ФИФА сделала правильный выбор

ФИФА при выборе места проведения чемпионата мира 2026 года не имела альтернативы, заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков."Предполагал, что из-за увеличения количества участников чемпионата мира до 48 команд будут проблемы с заявками на проведение турнира. Не каждая страна способна обеспечить такое количество стадионов, баз, создать необходимые условия. ФИФА сделала правильный выбор в пользу США, Мексики и Канады, у них была хорошая заявка, но особого выбора и не было. Марокко не в состоянии провести чемпионат с таким количеством сборных. В Европе ни одна страна не потянет проведение чемпионата мира в одиночку, надо будет объединяться", - заявил Колосков.