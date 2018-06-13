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Вячеслав Колосков: Марокко не в состоянии провести ЧМ-2026, ФИФА сделала правильный выбор

ФИФА при выборе места проведения чемпионата мира 2026 года не имела альтернативы, заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"Предполагал, что из-за увеличения количества участников чемпионата мира до 48 команд будут проблемы с заявками на проведение турнира. Не каждая страна способна обеспечить такое количество стадионов, баз, создать необходимые условия. ФИФА сделала правильный выбор в пользу США, Мексики и Канады, у них была хорошая заявка, но особого выбора и не было. Марокко не в состоянии провести чемпионат с таким количеством сборных. В Европе ни одна страна не потянет проведение чемпионата мира в одиночку, надо будет объединяться", - заявил Колосков.

ТАСС
Теги: Колосков
Сегодня, 20:28
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
В Европе ни одна страна не потянет проведение чемпионата мира в одиночку,

ой, да не дребезжи..

Германии или Англии хоть завтра дай право на Чемп- они сегодня уже объявят стопроцентную готовность..
да и у России для проведения чемпионата нашлись деньги в пенсионном фонде и стадионы для Саранска, Новгорода и Сочи..


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