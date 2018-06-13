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В церемонии открытия ЧМ-2018 задействовано порядка 800 человек
Болельщики на трибунах "Лужников" станут активными участниками церемонии открытия чемпионата мира 2018 года. Об этом рассказал автор концепции шоу Феликс Михайлов.
"Впервые в истории чемпионатов мы работаем в новом формате. Раньше церемония проходила за час до матча, теперь мы непосредственно предваряем матч, поэтому большее количество людей присутствует на стадионе. Мы постарались активно воспользоваться этим. Надеемся, трибуны откликнутся на наш призыв принять участие в церемонии, будучи ее оформлением", - рассказал Михайлов.
"В каком-то эпизоде мы раскидываем по трибунам огромные флаги, в какой-то момент трибуны превратятся в звездное небо", - добавил он.
По словам Михайлова, в шоу будет занято порядка 800 человек.
"Формат Кубка конфедераций был до 20 минут, сейчас мы работаем в формате до 10 минут. При этом мы должны сохранить поле в максимально качественном состоянии. Следовательно, не должны использовать вещи, которые могли бы повредить траву", - отметил он.
"Сама церемония сплетена из единого музыкального трека, внутри которого есть сольные выступления Робби и Аиды, а также их дуэт", - подчеркнул Михайлов.
ТАСС
"Впервые в истории чемпионатов мы работаем в новом формате. Раньше церемония проходила за час до матча, теперь мы непосредственно предваряем матч, поэтому большее количество людей присутствует на стадионе. Мы постарались активно воспользоваться этим. Надеемся, трибуны откликнутся на наш призыв принять участие в церемонии, будучи ее оформлением", - рассказал Михайлов.
"В каком-то эпизоде мы раскидываем по трибунам огромные флаги, в какой-то момент трибуны превратятся в звездное небо", - добавил он.
По словам Михайлова, в шоу будет занято порядка 800 человек.
"Формат Кубка конфедераций был до 20 минут, сейчас мы работаем в формате до 10 минут. При этом мы должны сохранить поле в максимально качественном состоянии. Следовательно, не должны использовать вещи, которые могли бы повредить траву", - отметил он.
"Сама церемония сплетена из единого музыкального трека, внутри которого есть сольные выступления Робби и Аиды, а также их дуэт", - подчеркнул Михайлов.
ТАСС
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