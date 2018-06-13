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Джон Оби Микел: надеемся на поддержку российских болельщиков

Сборная Нигерии надеется на поддержку российских болельщиков на ЧМ-2018, потому что некоторые ее игроки выступали за российские команды. Об этом рассказал в Ессентуках капитан африканской команды Джон Оби Микел.

"Ахмед Муса играл здесь долгое время, потом он ушел и теперь снова вернулся. Я считаю, это нам очень поможет, может быть, большее число болельщиков будут нас поддерживать. Все может оказаться плюсом на этом турнире, каждая маленькая деталь, мы надеемся использовать их для своей выгоды", - цитирует его ТАСС

Микелу нравится, что чемпионат проходит в России, которую он назвал своим "третьим домом".

"Я сам из Нигерии, но очень долгое время жил в Лондоне, моя девушка (Ольга Дьяченко - прим.) отсюда. Она приедет сюда с детьми, они вместе будут смотреть, как я играю. Мне кажется, дети этого очень ждут", - рассказал он.

Капитан нигерийцев отметил, что "погода здесь хорошая", а Россия - это "потрясающая страна футбола - здесь много футбола".
Сегодня, 21:08
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