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Сборная Польши при полных трибунах провела открытую тренировку перед ЧМ-2018

Сборная Польши по футболу провела открытую для болельщиков тренировку за день до старта чемпионата мира. Занятие прошло на сочинском стадионе "Спутник-Спорт", трибуны которого оказались заполнены практически полностью, передаёт ТАСС

Начало тренировки было ненадолго отложено из-за пятиминутной задержки пресс-конференции с участием главного тренера сборной Польши Адама Навалки и футболистов - защитника Камила Глика и нападающего Роберта Левандовски. "Мы еще не успели познакомиться с Сочи. Но я надеюсь, что у нас не будет поводов на что-то жаловаться", - сказал капитан польской команды Левандовски.

Зрители будто услышали слова футболиста и собрали аншлаг на трибунах стадиона, вмещающего порядка 500 человек. Билеты на открытую тренировку сборной Польши распространялись, в первую очередь, среди учеников местных спортивных школ.

Начало занятия поляки провели на велотренажерах, после чего вышли на газон под овации и радостные крики зрителей. В разминке команды приняли участие не все 23 футболиста - Глик и полузащитник Рафал Кужава работали по индивидуальному плану. Глик получил травму плеча более недели назад на одной из тренировок, он должен вернуться в общую группу к первому матчу сборной Польши, а Кужава повредил лодыжку в понедельник, но с ним, по словам Навалки, все хорошо. Однако тренер, вероятно, решил не рисковать здоровьем полузащитника, для которого чемпионат мира в России станет дебютным крупным турниром в составе национальной сборной
Теги: Сборная Польши
Вчера, 22:34
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