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Хулен Лопетеги: я желаю, чтобы мы провели отличный чемпионат мира

Испанский специалист Хулен Лопетеги, который за день до начала чемпионата мира был уволен с поста главного тренера сборной Испании, пожелал команде победы на турнире.

"Мне очень грустно, но я желаю, чтобы мы провели отличный чемпионат мира. У нас великолепная команда, и надеюсь, она выиграет", - цитирует Лопетеги Marca.
Теги: Лопетеги
Вчера, 22:29
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