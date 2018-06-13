Хулен Лопетеги: я желаю, чтобы мы провели отличный чемпионат мира

Испанский специалист Хулен Лопетеги, который за день до начала чемпионата мира был уволен с поста главного тренера сборной Испании, пожелал команде победы на турнире."Мне очень грустно, но я желаю, чтобы мы провели отличный чемпионат мира. У нас великолепная команда, и надеюсь, она выиграет", - цитирует Лопетеги Marca.