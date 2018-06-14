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Сергей Силкин: третья игра в группе для нас уже может значения не иметь
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал об ожиданиях по поводу стартового матча чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, назвал фаворитов турнира, а также поделился мнением по поводу замены главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги на Фернандо Йерро.
- Чемпионат мира — это огромный праздник, которого ждешь четыре года, а тут он еще и дома проходит. Приятно, когда в преддверии турнира по телевизору постоянно рассказывают о городах, где пройдут матчи чемпионата. Это действительно ощущение праздника, - отметил Силкин. - Пойду ли на игру с Саудовской Аравией? Нет, к сожалению, у меня нет билета - по телевизору посмотрю. Я думаю, то, что если я не схожу, на игру и результат это не повлияет (Смеется.). Что касается непосредственно матча, то я вижу, что все для нас будет хорошо. Думаю, что наши ребята выиграют. Этот матч - задел на чемпионат мира, он должен придать нашей команде уверенности в дальнейших играх. Наша сборная должны выходить из группы. Сборные Уругвая и Египта? Нет, а что? С любой командой можно играть. Конечно, игра с Саудовской Аравией очень важна с точки зрения результата: надо набирать три очка для задела для выхода в плей-офф. Не настолько силен Египет. Да, хороший игрок Салах. Но у него в сборной нет таких партнеров, которые смогут снабжать его передачами, чтобы использовать его наилучшие качества. Поэтому если наша команда будет играть в свой футбол, думаю, проблем быть не должно. Даже в матче с Египтом. А третья игра уже может значения не иметь.
- Не успел чемпионат мира начаться, так уже в рядах участников первая отставка: главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги был уволен, а освободившуюся должность занял Фернандо Йерро. Неожиданный поворот?
- Есть определенные моменты, которые нельзя нарушать, а тренер их нарушил. То есть подписал контракт с «Реалом». Поэтому в футбольной федерации там посчитали, что тренер мыслями уже в «Реале», а сейчас все-таки чемпионат мира, соревнование самое главное. Поэтому произошла замена. Да, конечно, у Йерро особо нет опыта тренерской работы, зато у него огромный авторитет. Посмотрим, как у него получится. Мое мнение, что эта ситуация, которая сейчас произошла, не пойдет на пользу испанской команде. Нет, сборная Испании по-прежнему является одним из фаворитов турнира. Потому что игроки у них очень хорошие. Но ситуация не самая лучшая. Просто футболисты уже привыкают к тренеру, в сборной уже определенный микроклимат складывается. И когда накануне чемпионата мира такие вещи происходят, это будоражит не только болельщиков, но и футболистов.
У одного тренера с какими-то игроками есть контакт, с какими-то натянутые отношения. Сейчас все меняется, и внутри команды все в ожидании. Настораживает, что у них первая игра с португальцами. Сыграют удачно — отставка тренера забудется моментально, нет — это сразу станет причиной поражения. По-другому быть не может.
- Какие команды, кроме сборной Испании, вы относите к фаворитам турнира?
- Германия, Аргентина, Бразилия. Французы, возможно, сюрприз преподнесут. Тут как пойдет. Как будут складываться игры. Не всегда чемпионами мира становятся команды, которые с первых матчей показывают хорошую игру. Какая-то команда может поймать кураж, какая-то из-за одной ошибки выскочить из турнира. Часто ведь бывает, что команда, казалось бы, сильнее, а она выбыла. Тут многое будет зависеть от психологии и опыта. Так сборная, в которой больше опытных футболистов, наверное, и будет иметь наибольшие шансы на успех. Конечно, было бы интересно, если бы кто-то из двух лучших игроков - Лионель Месси или Кришитану Роналду — стал чемпионом мира. Потому что у них есть все, и только такого важного титула, как чемпион мира, в их яркой футбольной карьере не хватает. Мы же будем болеть за нашу сборную. Что-то у нас складывалось, что-то нет — это все были предварительные игры. Начинается все сейчас. Я очень хочу, чтобы приток наших ребят в европейские чемпионаты возобновился. К сожалению, нас сейчас туда не зовут. А у нас сегодня хорошая плеяда молодых игроков, которые могут себя зарекомендовать в Европе. Понятно, что они не обладают опытом выступления на чемпионатах мира. Это соревнование для молодых игроков — особенное нервное. Важно не перегореть. Хочется, чтобы они на сто процентов продемонстрировали, что могут. Но я думаю, что и из группы должны выйти, и в 1/8 финала могут побороться. А дальше, как сложится.
- Чемпионат мира — это огромный праздник, которого ждешь четыре года, а тут он еще и дома проходит. Приятно, когда в преддверии турнира по телевизору постоянно рассказывают о городах, где пройдут матчи чемпионата. Это действительно ощущение праздника, - отметил Силкин. - Пойду ли на игру с Саудовской Аравией? Нет, к сожалению, у меня нет билета - по телевизору посмотрю. Я думаю, то, что если я не схожу, на игру и результат это не повлияет (Смеется.). Что касается непосредственно матча, то я вижу, что все для нас будет хорошо. Думаю, что наши ребята выиграют. Этот матч - задел на чемпионат мира, он должен придать нашей команде уверенности в дальнейших играх. Наша сборная должны выходить из группы. Сборные Уругвая и Египта? Нет, а что? С любой командой можно играть. Конечно, игра с Саудовской Аравией очень важна с точки зрения результата: надо набирать три очка для задела для выхода в плей-офф. Не настолько силен Египет. Да, хороший игрок Салах. Но у него в сборной нет таких партнеров, которые смогут снабжать его передачами, чтобы использовать его наилучшие качества. Поэтому если наша команда будет играть в свой футбол, думаю, проблем быть не должно. Даже в матче с Египтом. А третья игра уже может значения не иметь.
- Не успел чемпионат мира начаться, так уже в рядах участников первая отставка: главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги был уволен, а освободившуюся должность занял Фернандо Йерро. Неожиданный поворот?
- Есть определенные моменты, которые нельзя нарушать, а тренер их нарушил. То есть подписал контракт с «Реалом». Поэтому в футбольной федерации там посчитали, что тренер мыслями уже в «Реале», а сейчас все-таки чемпионат мира, соревнование самое главное. Поэтому произошла замена. Да, конечно, у Йерро особо нет опыта тренерской работы, зато у него огромный авторитет. Посмотрим, как у него получится. Мое мнение, что эта ситуация, которая сейчас произошла, не пойдет на пользу испанской команде. Нет, сборная Испании по-прежнему является одним из фаворитов турнира. Потому что игроки у них очень хорошие. Но ситуация не самая лучшая. Просто футболисты уже привыкают к тренеру, в сборной уже определенный микроклимат складывается. И когда накануне чемпионата мира такие вещи происходят, это будоражит не только болельщиков, но и футболистов.
У одного тренера с какими-то игроками есть контакт, с какими-то натянутые отношения. Сейчас все меняется, и внутри команды все в ожидании. Настораживает, что у них первая игра с португальцами. Сыграют удачно — отставка тренера забудется моментально, нет — это сразу станет причиной поражения. По-другому быть не может.
- Какие команды, кроме сборной Испании, вы относите к фаворитам турнира?
- Германия, Аргентина, Бразилия. Французы, возможно, сюрприз преподнесут. Тут как пойдет. Как будут складываться игры. Не всегда чемпионами мира становятся команды, которые с первых матчей показывают хорошую игру. Какая-то команда может поймать кураж, какая-то из-за одной ошибки выскочить из турнира. Часто ведь бывает, что команда, казалось бы, сильнее, а она выбыла. Тут многое будет зависеть от психологии и опыта. Так сборная, в которой больше опытных футболистов, наверное, и будет иметь наибольшие шансы на успех. Конечно, было бы интересно, если бы кто-то из двух лучших игроков - Лионель Месси или Кришитану Роналду — стал чемпионом мира. Потому что у них есть все, и только такого важного титула, как чемпион мира, в их яркой футбольной карьере не хватает. Мы же будем болеть за нашу сборную. Что-то у нас складывалось, что-то нет — это все были предварительные игры. Начинается все сейчас. Я очень хочу, чтобы приток наших ребят в европейские чемпионаты возобновился. К сожалению, нас сейчас туда не зовут. А у нас сегодня хорошая плеяда молодых игроков, которые могут себя зарекомендовать в Европе. Понятно, что они не обладают опытом выступления на чемпионатах мира. Это соревнование для молодых игроков — особенное нервное. Важно не перегореть. Хочется, чтобы они на сто процентов продемонстрировали, что могут. Но я думаю, что и из группы должны выйти, и в 1/8 финала могут побороться. А дальше, как сложится.
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