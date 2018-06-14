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Друг Габриэла Жезуса опубликовал в социальных сетях состав сборной Бразилии на игру со Швейцарией

Стало известно, какой состав главный тренер сборной Бразилии Тите наигрывает к стартовому матчу группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии, который состоится 17 июня.

Накануне южноамериканцы провели тренировку в Сочи. При этом журналистам разрешили посетить лишь первые 15 минут занятия, тогда как ближайшему окружению игроков – полностью.

В итоге один из друзей форварда Габриэла Жезуса выложил в Instagram наигрываемый состав: Алиссон – Данило, Тиаго Силва, Миранда, Марсело – Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан – Габриэл Жезус, Неймар.

В таком же сочетании Бразилия сыграла с первых минут в последнем товарищеском матче 10 июня с Австрией (3:0).

UOL
Теги: Сборная Бразилии
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