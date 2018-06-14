Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4533
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119623
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|64
|Mузыка
|5723
|КБ-Гостевая
|26749
|Угадываем игроков
|18336
|кто чо любит пажрать?
|3195
|AC Milan
|429
Новости партнеров
Лента новостей:
10:49
Егор Титов: хозяин ЧМ лишь раз не выходил из группы, надеюсь второго такого случая не будет (3)
Егор Титов: хозяин ЧМ лишь раз не выходил из группы, надеюсь второго такого случая не будет (3)
10:13
Друг Габриэла Жезуса опубликовал в социальных сетях состав сборной Бразилии на игру со Швейцарией
Друг Габриэла Жезуса опубликовал в социальных сетях состав сборной Бразилии на игру со Швейцарией
09:22
"Фламенго" интересуется Витиньо (1)
"Фламенго" интересуется Витиньо (1)
Вчера, 23:05
Фернандо Йерро: сложившаяся ситуация - это не повод опускать руки и не бороться за победу
Фернандо Йерро: сложившаяся ситуация - это не повод опускать руки и не бороться за победу
Вчера, 22:53
"Амкару" - конец. Накануне чемпионата мира следом за "Тосно" отправился в небытие ещё один российский клуб (25)
"Амкару" - конец. Накануне чемпионата мира следом за "Тосно" отправился в небытие ещё один российский клуб (25)
Вчера, 21:38
Джюнейт Чакыр рассудит сборные Марокко и Ирана
Джюнейт Чакыр рассудит сборные Марокко и Ирана
Вчера, 21:09
Андрей Лунёв: нас собрали сразу после сезона, было реально тяжело в физическом плане (6)
Андрей Лунёв: нас собрали сразу после сезона, было реально тяжело в физическом плане (6)
Вчера, 20:49
Раде Дугалич близок к переходу в "Урал"
Раде Дугалич близок к переходу в "Урал"
Вчера, 20:28
Вячеслав Колосков: Марокко не в состоянии провести ЧМ-2026, ФИФА сделала правильный выбор (1)
Вячеслав Колосков: Марокко не в состоянии провести ЧМ-2026, ФИФА сделала правильный выбор (1)
Вчера, 19:39
Эрик Дайер: нам очень важно победить в первой игре (1)
Эрик Дайер: нам очень важно победить в первой игре (1)
Вчера, 19:38
Шамиль Газизов: Томаров - правильный выбор для "Уфы"
Шамиль Газизов: Томаров - правильный выбор для "Уфы"
Вчера, 19:05
Игорь Корнеев: необходимости увольнять Лопетеги не было (4)
Игорь Корнеев: необходимости увольнять Лопетеги не было (4)
Вчера, 18:52
Филиппо Индзаги стал главным тренером "Болоньи"
Филиппо Индзаги стал главным тренером "Болоньи"
Вчера, 18:26
Олег Блохин: желаю Месси выиграть чемпионат мира (4)
Олег Блохин: желаю Месси выиграть чемпионат мира (4)
Вчера, 18:20
Андрей Аршавин все-таки посетит матч открытия ЧМ-2018 (7)
Андрей Аршавин все-таки посетит матч открытия ЧМ-2018 (7)
Вчера, 18:02
Сборная Польши прилетела в Сочи
Сборная Польши прилетела в Сочи
Вчера, 17:38
Павел Комолов: у нас завышенные зарплаты? Наверное, люди думают, что играть в футбол слишком легко. Но это ни фига не так! (17)
Павел Комолов: у нас завышенные зарплаты? Наверное, люди думают, что играть в футбол слишком легко. Но это ни фига не так! (17)
Вчера, 17:30
Глава семейного комитета Госдумы призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018 (9)
Глава семейного комитета Госдумы призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018 (9)
Вчера, 17:13
Бюджет ЦСКА на следующий сезон составит $65-70 млн (39)
Бюджет ЦСКА на следующий сезон составит $65-70 млн (39)
Вчера, 17:03
Букмекер поддержит геев за счет сборной России (9)
Букмекер поддержит геев за счет сборной России (9)
Вчера, 16:40
Джанни Инфантино: смена тренера не означает, что Испания неудачно выступит на ЧМ-2018 (1)
Джанни Инфантино: смена тренера не означает, что Испания неудачно выступит на ЧМ-2018 (1)
Вчера, 16:27
"Атлетико" сообщил о переходе Тома Лемара (2)
"Атлетико" сообщил о переходе Тома Лемара (2)
Вчера, 15:40
Константин Базелюк перешел в хабаровский СКА (7)
Константин Базелюк перешел в хабаровский СКА (7)
Егор Титов: хозяин ЧМ лишь раз не выходил из группы, надеюсь второго такого случая не будет
Тренер "Енисея" Егор Титов поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ.
"Хозяин турнира лишь раз не выходил из группы – в ЮАР. Не хочется, чтобы сейчас произошел второй случай. Хочу пожелать сборной забить быстрый гол в стартовом матче. Это решит многое. Если забьем в первые 15 минут, результат будет положительным.
У нас нет Салаха. Есть Смолов, Дзюба – уверен, что в таких матчах надо играть в два форварда. Вижу такой расклад – даже если не обыграем Саудовской Аравию и возьмем очко, далее можем одолеть Египет и потом не проиграть Уругваю. Пять очков, и ты в плей-офф", - цитирует Титова Спорт-Экспресс.
"Хозяин турнира лишь раз не выходил из группы – в ЮАР. Не хочется, чтобы сейчас произошел второй случай. Хочу пожелать сборной забить быстрый гол в стартовом матче. Это решит многое. Если забьем в первые 15 минут, результат будет положительным.
У нас нет Салаха. Есть Смолов, Дзюба – уверен, что в таких матчах надо играть в два форварда. Вижу такой расклад – даже если не обыграем Саудовской Аравию и возьмем очко, далее можем одолеть Египет и потом не проиграть Уругваю. Пять очков, и ты в плей-офф", - цитирует Титова Спорт-Экспресс.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.