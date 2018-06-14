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Егор Титов: хозяин ЧМ лишь раз не выходил из группы, надеюсь второго такого случая не будет

Тренер "Енисея" Егор Титов поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ.

"Хозяин турнира лишь раз не выходил из группы – в ЮАР. Не хочется, чтобы сейчас произошел второй случай. Хочу пожелать сборной забить быстрый гол в стартовом матче. Это решит многое. Если забьем в первые 15 минут, результат будет положительным.

У нас нет Салаха. Есть Смолов, Дзюба – уверен, что в таких матчах надо играть в два форварда. Вижу такой расклад – даже если не обыграем Саудовской Аравию и возьмем очко, далее можем одолеть Египет и потом не проиграть Уругваю. Пять очков, и ты в плей-офф", - цитирует Титова Спорт-Экспресс.
Теги: Титов Сборная России
Сегодня, 10:49
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№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:33) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Если не обыграем С.Аравию, это будет приговор (похороны)
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 11:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Саудов побеждать надо в любом случае, с Египтом надеяться на удачу.
С Уругваем шансов почти нет.
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:12) #
  • +1
  •  (1)
online

Если не обыграем саудов,то Египет точно не обыграем
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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