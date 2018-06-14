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Таксист в Петербурге забрал у мексиканки 6 тысяч рублей за проезд по Невскому

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски таксиста, которому болельщица из Мексики заплатила 6 тысяч рублей за двухкилометровую поездку по Невскому проспекту.

"Соответствующее заявление в правоохранительные органы сделала жительница Мехико, которая прибыла в Петербург в мае по однократной визе.

Она сообщила, что водитель такси на автомобиле BMW вечером 8 июня подвез ее от Дворцовой площади до Невского проспекта, 45. И потребовал заплатить за поездку 7 тысяч рублей.

Услышав отказ, он заблокировал двери и настоял на оплате. Женщина отдала таксисту 6 тысяч рублей, после чего покинула салон машины", – сообщает Интерфакс.
Сегодня, 11:28
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3
(1)
№3 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 11:37) #
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online

Началось кидалово
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 11:35) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Уфа»
Питер
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 11:34) #
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  •  (2)
online

болотный жлоб


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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