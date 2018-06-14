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Нуну Гомеш: иметь в составе таких опытных игроков, как Игнашевич - бесценно

Бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш считает, что защитник сборной России Сергей Игнашевич сможет помочь своей команде на домашнем чемпионате мира.

"Я отлично его знаю, Игнашевич — очень хороший футболист. Но я уверен, что возраст — это всего лишь цифра. Есть множество молодых игроков, которые находятся в худшей форме, чем возрастные футболисты. В случае с Игнашевичем все так и есть. Если тренер ставит его в состав, значит он действительно готов. У нас в Португалии был похожий пример, когда Рикарду Карвалью в 38 лет выиграл чемпионат Европы в составе сборной. Иметь в составе таких опытных игроков очень полезно", — цитируют Гомеша газета Известия.

Напомним, в июле самому возрастному игроку в истории сборной России исполнится 39 лет.
Теги: Игнашевич
Сегодня, 12:33
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(2)
№7 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 14:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
тролль 80лвл laughing
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
№6 Написал: Sesk (Сегодня, 13:17) #
  • 0
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online

Старых надо уважать. Но всему приходит свой конец.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
№5 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Гомеш сказал такого опытного иметь "полезно", а здесь ставят заголовок - "бесценно". Какие же придурки - у местной ленты новостей....

Типичный "журналюгский" приёмчик накрутки интереса к новости, в самых худших низкопробных традициях...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:49) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Бесценно для быстрых нормальных нападающих, которые будут обходить его как манекен
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 12:42) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Этот игрок стоит 25 тыс евро )) Старик Игнашевич.


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 12:41) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Для всего остального у Гинера раньше была мастеркард... Кончилась...
Сползает на поле старик Игогошич, пронырливый как коростель...
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:37) #
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  •  (2)

Прикалывается.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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