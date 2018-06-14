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Болельщики могут отпроситься с работы на матч открытия ЧМ-2018

Болельщики сборной России, при предъявлении билета, могут попросить своих работодателей отпустить их пораньше с работы на матч открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

Соответствующий указ подписал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Матч Россия – Саудовская Аравия состоится сегодня, 14 июня на стадионе "Лужники" . Начало – в 18.00 по московскому времени.

Р-Спорт
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 13:35
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8
(1)
№8 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 14:52) #
  • 0
  •  (0)
online

Надо было сегодня выходной делать а не 12 го
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Ребята не в теме,что Дворкович- вааще не в Правительстве?
И никакой он не "вице=премьер"?
или я тут к вам заглянул из Паралельной Вселеной::????????


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: ANDR74 Сибирь (Сегодня, 14:40) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо К»
они там с недимоном одну вафлю курят
Регистрация: 27.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 14:14) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
эх, хорошо, когда заходишь к боссу:
- я пойду на фан-зону, посмотрю открытие, матч.
-да, круто, конечно сходи.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№4 Написал: Korsar123 (Сегодня, 14:06) #
  • +2
  •  (2)

После этого указа работодатель обязательно отпустит, но со словами: "Больше можешь не приходить..."
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 13:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
В Европе щас уржутся...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:44) #
  • 0
  •  (0)

Могут,это не значит,что работодатель обязан...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 13:40) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да и без билета могут smile Учитесь, сынки!
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
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