Болельщики могут отпроситься с работы на матч открытия ЧМ-2018

Болельщики сборной России, при предъявлении билета, могут попросить своих работодателей отпустить их пораньше с работы на матч открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.Соответствующий указ подписал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.Матч Россия – Саудовская Аравия состоится сегодня, 14 июня на стадионе "Лужники" . Начало – в 18.00 по московскому времени.