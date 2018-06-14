Болельщики могут отпроситься с работы на матч открытия ЧМ-2018

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Маркус Рэшфорд второй день подряд пропускает тренировку сборной Англии из-за повреждения колена
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Болельщики сборной России, при предъявлении билета, могут попросить своих работодателей отпустить их пораньше с работы на матч открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.
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Матч Россия – Саудовская Аравия состоится сегодня, 14 июня на стадионе "Лужники" . Начало – в 18.00 по московскому времени.
Р-Спорт
Соответствующий указ подписал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Матч Россия – Саудовская Аравия состоится сегодня, 14 июня на стадионе "Лужники" . Начало – в 18.00 по московскому времени.
Р-Спорт
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