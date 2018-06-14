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Станислав Черчесов: я выступал на ЧМ в 40 лет, почему Игнашевич не может играть в 39?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на критику в его адрес, связанную с вызовом в национальную команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, которому в июле исполнится 39 лет.

"Я сам играл на чемпионате мира в 40 лет. Почему Игнашевич не может играть в 39? Если я не заглядывал в свой паспорт, то зачем должен заглядывать в чужой паспорт, если состояние футболиста, независимо от возраста, позволяет ему играть на высоком уровне? Если бы я его не оценивал как топ-игрока, его бы у нас не было", — сказал Черчесов в эфире телеканала" Россия 24".
Теги: Черчесов Игнашевич
Сегодня, 13:51
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(1)
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:40) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Да, но у вратаря в ходе матча физическая нагрузка значительно меньше, чем у полевого игрока.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 14:05) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Третьим запасным и без шанса сыграть.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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