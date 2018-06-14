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Валерий Кечинов: я бы рискнул и сыграл против Саудовской Аравии в двух нападающих

Бывший игрок "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов — о стартовой матче чемпионата мира-2018.

"Мы играем дома, и я считаю, что наша команда сильнее. В атаке можно по-разному строить игру: можно сыграть и в два нападающих, и с использованием одного форварда, Смолова, и двух инсайдов, ярко нацеленных на атаку - (Алексея) Миранчука, (Александра) Головина или (Алана) Дзагоева. Тренеры решат, как сделать лучше, но я бы рискнул сыграть в два нападающих - Дзюбу и Смолова.

Футболистам прежде всего надо сбросить с себя давление, висящее над ними: и болельщики довлеют над командой, и специалисты. А то, что ребята умеют играть, это очевидно. Нужно соблюдать баланс и внимательно сыграть в обороне. Понятно, что соперники будут строить игру на контратаках, а у них есть быстрые игроки, способные убежать от наших защитников. Также нужна полная концентрация и реализация создаваемых моментов", - цитирует Кечинова агентство "Р-Спорт".
Теги: Кечинов Сборная России
Сегодня, 13:56
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№1 Написал: Ville СПб (Сегодня, 13:59) #
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рискнуть против Саудовской Аравии(с)... Дожили)))


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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