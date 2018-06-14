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Хави: сборная России всех удивит

Бывший игрок сборной Испании Хави поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира.

"Я знаю команду России, у вас хороший тренер и сильная команда, вы фавориты в первом мачте. Россия сможет удивить всех на мировом первенстве. Ваши игроки понимают, как играть. Футболисты мечтают выиграть трофей, и у них есть все шансы, чтобы как минимум выйти из группы. Я помню некоторых футболистов из этого состава, когда играл с ними еще на Евро-2008.

У них напряженная ситуация, они нервничают – играют дома, представляют свою страну. Футболистам надо расслабиться и перестать нервничать. Представьте то напряжение, которое они испытывают. Если они с ним справятся, то у них все получится – они талантливые футболисты", сказал испанец в эфире Матч ТВ
Теги: Хави Сборная России
Сегодня, 14:05
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№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:59) #
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online

Цитата: Пивовед
правительство народ сегодня уже удивило.
интересно, чем ответит сборная ?


Сборная досрочно отреагировала на повышение пенсионного возраста.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№8 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:51) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Салтыков-Щедрин актуален как всегда.

Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.

Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении и так до смерти столбом и простоит.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Давайте поболеем за Россию, а скулить или радоваться... будем потом smile


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Korsar123
Наша сборная это олицетворение нашего правительства... Только и делает что удивляет laughing laughing laughing


правительство народ сегодня уже удивило.
интересно, чем ответит сборная ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 14:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
К сожалению сборная 2008 года кончилась, новых не воспитали.
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Korsar123 (Сегодня, 14:25) #
  • +2
  •  (4)

Наша сборная это олицетворение нашего правительства... Только и делает что удивляет laughing laughing laughing
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 14:17) #
  • +2
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Просерет все три матча с особо крупным счетом ,что ли ?
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Клим Климов (Сегодня, 14:10) #
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Хави, обращаюсь к тебе!! Поражения сборной России - это не удивление!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№1 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 14:06) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удивит, а как же! Она уже последние три года всех удивляет!)))
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
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