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Фернандес и Газинский - в стартовом составе сборной России на матч с Саудовской Аравией

Стал известен стартовый состав сборной России на стартовый матч чемпионата мира. Станислав Черчесов сделал одно изменение по сравнению с товарищеским матчем против Турции: на правом фланге обороне Игоря Смольникова сменил Марио Фернандес.

Россия: Акинфеев - Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков - Самедов, Газинский, Зобнин, Головин - Дзагоев, Смолов.

Теги: Сборная России Газинский Фернандес
Сегодня, 16:36
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№33 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 17:49) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: следующий
И он в том, что Газинский это игрок уровня ФНЛ.


я напомню твои слова после матча. Газ лучше Денисова, я это понял ещё 3 года назад!
Денисов только в отборе хорош, удара нет, паса нет, а у Газа есть всё, играет не эффектно, но эффективно, НЕ ССАТЬ!!!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№32 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 17:47) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно шашлычник редкий имбицил.но всё равно верим,что ещё остаётся.


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Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011 [жалоба]
№31 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 17:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Давайте ребятки... не подкочайте!!! Вперёд Россия!!!
Регистрация: 21.10.2013 [жалоба]
№30 Написал: следующий (Сегодня, 17:45) #
  • 0
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: Blessing
Цитата: patriot
Газинского не трожь!

У него есть один косяк, он привык играть только в короткий пас, как в Краснодаре, а здесь совсем другие функции. Но поддержу, Газинский верное решение.

У него действительно есть один косяк.
И он в том, что Газинский это игрок уровня ФНЛ.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№29 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 17:39) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Blessing
Но поддержу, Газинский верное решение


Сколько он топ-клубов обыграл - не счесть, и "Боруссию" (Д), "Реал-Сосъедад", "Нант" и т.д., а в конце чемпа усилил игру и "Краснодар" обыгрывал всех подряд при Мусаеве.
ЮРА, НЕ ПОДВЕДИ!!!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№28 Написал: safonas (Сегодня, 17:36) #
  • +1
  •  (1)

у нас была какая-то тактика и мы ее придерживались) вперед, Россия!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№27 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:23) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Зашквар Бакланов
Зашквар Бакланов

smile


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№26 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Primus
Жиркофф... какой же черчес муд@к

Это катастрофа!!!

Больше из болота ничего выудить не смогли... Там раздолье только Дуремару
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№25 Написал: Primus Москва (Сегодня, 17:16) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lestat
Забивать-то кто будет? Опять вся надежда на престарелого Самедова?

Минуте к 60-й выпустят Дзюбу. Либо додавливать, либо спасать


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№24 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:16) #
  • 0
  •  (2)

Lestat,
mojet smolova probjet!!!!!!!!! smile
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№23 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 17:13) #
  • +2
  •  (4)
online

Забивать-то кто будет? Опять вся надежда на престарелого Самедова?
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№22 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Блин, только бы результат был более неожиданным, чем этот состав Черчеса.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:12) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: patriot
Газинского не трожь!

У него есть один косяк, он привык играть только в короткий пас, как в Краснодаре, а здесь совсем другие функции. Но поддержу, Газинский верное решение.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№20 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:11) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
банально,но другой сборной у нас нет,так что будем переживать за эту.
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№19 Написал: Primus Москва (Сегодня, 17:10) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Цитата: Lols
Жиркофф... какой же черчес муд@к


Это катастрофа!!!

smile


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№18 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:09) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lols
Кутепов, Самедов,Зобнин какой же черчес муд@к


Это катастрофа!!!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№17 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 17:07) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Blessing
Вместо Самедова должен быть Миранчук, а так нормально.

Самед шороху наделает, а после перерыва можно и Миранчука, Зобнин с Головиным по флангам, а Миранчук в центре...будет интересно...
дурака главное не пропустить...
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№16 Написал: 120220 (Сегодня, 17:05) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Урал»
МЫ ИМ ВДУЕМ, ЕСЛИ ОНИ НАМ НЕ ВДУЮТ.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
№15 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 17:03) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Уфа»
Как бы то не было - удачи нашим парням! Вперёд Россия!!!!!
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№14 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:58) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: filin89
Черчесу же не нужны опорники! Он сам говорил. А тут, глядите-ка, Газинский.

Газинский хорошо подключается в атаку и маневры Смолова знает лучше других
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№13 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:56) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pfkegjbl 2
Денисов лучше Газинского

Забудь уже.
Победы нашим!
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№12 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:54) #
  • 0
  •  (6)

Не нравится состав....перестраховка....Газинский и Кутепов....им место на лавке...конечно игра покажет...это лично моё мнение....


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№11 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 16:53) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: zen-it
Кутепов, Газинский....это жопа!!


ЭЭЭ, Газинского не трожь!!! Центр будет в порядке!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№10 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 16:52) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romgus
Зобнин в паре с Газинским это центр, а Головин на фланге

Тоже вариант, и менее бредовый чем утренние сказки про пару Жирков-Кудряшов
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 16:51) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Денисов лучше Газинского


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№8 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 16:49) #
  • -12
  •  (20)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Кутепов, Самедов, какой же черчес муд@к
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:47) #
  • -9
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вместо Самедова должен быть Миранчук, а так нормально.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:46) #
  • -12
  •  (26)
Болеет за:
«Зенит»
Кутепов, Газинский....это жопа!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Черчесу же не нужны опорники! Он сам говорил. А тут, глядите-ка, Газинский.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 16:42) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Romgus,
Согласен.
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
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