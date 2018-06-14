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Дмитрий Свищев: Зеппельт не приедет в РФ, поскольку у него нет повода критиковать ЧМ

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который является автором фильмов о допинге в российском спорте, решил не ехать на чемпионат мира, поскольку у него не будет оснований для критики России по организации турнира. Об этом сообщил член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Зеппельт прекрасно понимает, что чемпионат мира в России будет организован на высшем уровне и условия для работы журналистов, пребывания в нашей стране болельщиков со всего мира будут выше всяких похвал. А что же тогда ему делать в России? Он же привык писать про нашу страну только плохое, а тут ему, выходит, делать будет нечего", - цитирует Свищева ТАСС.

В своих фильмах, первый из которых вышел в декабре 2014 года, Зеппельт рассказал о якобы существующей системе государственной поддержки допинга для российских спортсменов. Зеппельт имел российскую визу для участия в освещении чемпионате мира, выданную ему на основании полученной им аккредитации Международной федерации футбола. Несмотря на то, что он был внесен в список нежелательных лиц для пребывания на территории РФ, сообщается, что российские власти не планировали вводить против него какие-либо ограничения. Следственный комитет планировал допросить Зеппельта в случае его приезда по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов в отношении бывшего и. о. директора ФГУП "Антидопинговый центр", сбежавшего в США Григория Родченкова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

"Знаменитый "бесстрашный" расследователь скандалов в мире спорта Зеппельт так долго требовал выдать ему визу в Россию для работы на чемпионате мира, и, что примечательно, в итоге ее получил, но в итоге испугался ехать в страну, постоянную критику которой сделал источником своего заработка. У меня нет сомнений в том, что он действительно просто испугался. Но не только того, что Следственный комитет РФ пригласит его на допрос и ему придется рассказать всю правду о Григории Родченкове", - отметил Свищев.

"И уж тем более не стоило в качестве оправдания отказа от поездки в Россию приплетать немецкие органы безопасности, которые предрекли Зеппельту возможные спонтанные акты насилия, это просто смешно. Пусть сидит дома, смотрит праздник по футболу по телевизору, болеет за сборную Германии и готовится к пенсии", - добавил он.
Сегодня, 16:41
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Локомотив»
решил не ехать на чемпионат мира,

Ибо 3,14ар, если пускают - он не едет, и наоборот.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 16:56) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
кто бы ему съездил по его гнусной роже?


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
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