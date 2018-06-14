Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4543
|кто чо любит пажрать?
|3197
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119624
|КБ-Гостевая
|26753
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|64
|Mузыка
|5723
|Угадываем игроков
|18336
|AC Milan
|429
Новости партнеров
Лента новостей:
14:46
Руслан Нигматуллин: если мы не выиграем у Саудовской Аравии - это будет черный день в истории российского футбола (4)
Руслан Нигматуллин: если мы не выиграем у Саудовской Аравии - это будет черный день в истории российского футбола (4)
14:05
Хави: сборная России всех удивит (20)
Хави: сборная России всех удивит (20)
11:54
Маркус Рэшфорд второй день подряд пропускает тренировку сборной Англии из-за повреждения колена
Маркус Рэшфорд второй день подряд пропускает тренировку сборной Англии из-за повреждения колена
10:49
Егор Титов: хозяин ЧМ лишь раз не выходил из группы, надеюсь второго такого случая не будет (13)
Егор Титов: хозяин ЧМ лишь раз не выходил из группы, надеюсь второго такого случая не будет (13)
10:13
Друг Габриэла Жезуса опубликовал в социальных сетях состав сборной Бразилии на игру со Швейцарией
Друг Габриэла Жезуса опубликовал в социальных сетях состав сборной Бразилии на игру со Швейцарией
09:22
"Фламенго" интересуется Витиньо (2)
"Фламенго" интересуется Витиньо (2)
Дмитрий Свищев: Зеппельт не приедет в РФ, поскольку у него нет повода критиковать ЧМ
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который является автором фильмов о допинге в российском спорте, решил не ехать на чемпионат мира, поскольку у него не будет оснований для критики России по организации турнира. Об этом сообщил член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
"Зеппельт прекрасно понимает, что чемпионат мира в России будет организован на высшем уровне и условия для работы журналистов, пребывания в нашей стране болельщиков со всего мира будут выше всяких похвал. А что же тогда ему делать в России? Он же привык писать про нашу страну только плохое, а тут ему, выходит, делать будет нечего", - цитирует Свищева ТАСС.
В своих фильмах, первый из которых вышел в декабре 2014 года, Зеппельт рассказал о якобы существующей системе государственной поддержки допинга для российских спортсменов. Зеппельт имел российскую визу для участия в освещении чемпионате мира, выданную ему на основании полученной им аккредитации Международной федерации футбола. Несмотря на то, что он был внесен в список нежелательных лиц для пребывания на территории РФ, сообщается, что российские власти не планировали вводить против него какие-либо ограничения. Следственный комитет планировал допросить Зеппельта в случае его приезда по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов в отношении бывшего и. о. директора ФГУП "Антидопинговый центр", сбежавшего в США Григория Родченкова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
"Знаменитый "бесстрашный" расследователь скандалов в мире спорта Зеппельт так долго требовал выдать ему визу в Россию для работы на чемпионате мира, и, что примечательно, в итоге ее получил, но в итоге испугался ехать в страну, постоянную критику которой сделал источником своего заработка. У меня нет сомнений в том, что он действительно просто испугался. Но не только того, что Следственный комитет РФ пригласит его на допрос и ему придется рассказать всю правду о Григории Родченкове", - отметил Свищев.
"И уж тем более не стоило в качестве оправдания отказа от поездки в Россию приплетать немецкие органы безопасности, которые предрекли Зеппельту возможные спонтанные акты насилия, это просто смешно. Пусть сидит дома, смотрит праздник по футболу по телевизору, болеет за сборную Германии и готовится к пенсии", - добавил он.
"Зеппельт прекрасно понимает, что чемпионат мира в России будет организован на высшем уровне и условия для работы журналистов, пребывания в нашей стране болельщиков со всего мира будут выше всяких похвал. А что же тогда ему делать в России? Он же привык писать про нашу страну только плохое, а тут ему, выходит, делать будет нечего", - цитирует Свищева ТАСС.
В своих фильмах, первый из которых вышел в декабре 2014 года, Зеппельт рассказал о якобы существующей системе государственной поддержки допинга для российских спортсменов. Зеппельт имел российскую визу для участия в освещении чемпионате мира, выданную ему на основании полученной им аккредитации Международной федерации футбола. Несмотря на то, что он был внесен в список нежелательных лиц для пребывания на территории РФ, сообщается, что российские власти не планировали вводить против него какие-либо ограничения. Следственный комитет планировал допросить Зеппельта в случае его приезда по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов в отношении бывшего и. о. директора ФГУП "Антидопинговый центр", сбежавшего в США Григория Родченкова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
"Знаменитый "бесстрашный" расследователь скандалов в мире спорта Зеппельт так долго требовал выдать ему визу в Россию для работы на чемпионате мира, и, что примечательно, в итоге ее получил, но в итоге испугался ехать в страну, постоянную критику которой сделал источником своего заработка. У меня нет сомнений в том, что он действительно просто испугался. Но не только того, что Следственный комитет РФ пригласит его на допрос и ему придется рассказать всю правду о Григории Родченкове", - отметил Свищев.
"И уж тем более не стоило в качестве оправдания отказа от поездки в Россию приплетать немецкие органы безопасности, которые предрекли Зеппельту возможные спонтанные акты насилия, это просто смешно. Пусть сидит дома, смотрит праздник по футболу по телевизору, болеет за сборную Германии и готовится к пенсии", - добавил он.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.