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Василий Уткин: логично, что играет Дзагоев. Логично, потому что наигрывался Миранчук

Комментатор Первого канала Василий Уткин поделился мнением о стартовом составе сборной России на матч с Саудовской Аравией.

"4 защитника. Пара в центре из имеющихся оптимальная: Кутепов быстрее Граната, Кудряшов в два центральных просто незачем.

Для меня загадка, зачем справа одновременно Самедов и Фернандес. Очевидно ведь, что им тесно на одной бровке. Особенно в атаке. Может быть, Самедов сыграет каким-то особенным образом?..

Совершенно логично, что между полузащитой и Смоловым Дзагоев. Почему логично? Потому что ведь наигрывался Алексей Миранчук.
Значит, играть будет другой!

Также и на четырех защитников перешли, чтобы в центре поля нашлось место Головину, Кузяеву и Зобнину. Но играет Газинский.
Это же логично. Это такая логика.

Будем надеяться!" - написал Уткин в своём Телеграме.
Теги: Уткин Сборная России Дзагоев Миранчук Газинский
Сегодня, 17:00
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4
(2)
№4 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 17:30) #
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  •  (4)

Цитата: Игорь Казьмин
Всё что этот толстопуз сказал ....вообще не логично....о чём он сказал...вообще не понятно...ДЕБИЛ...

Да он троллит Черчесова. Не понятно что ли?!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:30) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лишь бы пёрнуть.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 17:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все верно.
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 17:05) #
  • -2
  •  (18)

Всё что этот толстопуз сказал ....вообще не логично....о чём он сказал...вообще не понятно...ДЕБИЛ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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