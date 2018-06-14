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Владимир Леонов: сборные - участницы ЧМ впечатлены гостеприимством Татарстана

Игроки сборных - участниц чемпионата мира 2018 года впечатлены гостеприимством Татарстана и уровнем организации турнира. Об этом в четверг сообщил ТАСС министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

"Скажу откровенно, я только что еду с открытой тренировки сборной Колумбии, пообщался с [нападающим команды Радамелем] Фалькао, говорит по-русски, кстати. Все на месте, прилетели вчера японцы, вы знаете, что здесь уже тренируется и находится сборная Австралии. Всех все устраивает, все на самом деле очень впечатлены нашим гостеприимством, нашей логистикой, как организован чемпионат, тому вниманию, которое оказано командам, которые приезжают в нашу страну", - сообщил он.
Сегодня, 17:11
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Ещё бы - такой случай-- и не показать гостеприимство --- чинуши карманы набивают бабульками--все ЧМ спишет --гуляй шалава купцы приехали..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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