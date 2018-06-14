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Перуанский журналист-иллюзионист будет работать на ЧМ-2018

Перуанский журналист Эрнесто Николас, приехавший в Россию освещать чемпионат мира, на свой родине известен тем, что снимает видеосюжеты на футбольную тематику, в которых зачастую развлекает своих героев различными фокусами.

Николас является искусным иллюзионистом, что он продемонстрировал во время общения с другими журналистами.

"У меня в Перу есть свое шоу на телевидении, плюс веду канал на YouTube. Частенько навещаю перуанских футболистов в Европе, делаю про них сюжеты, кроме того, стараюсь посещать все матчи своей сборной. Работаю у бровки и в микст-зоне, записываю с ними интервью и удивляю их своим умением", - рассказал Николас.

В арсенале перуанского журналиста фокусы с картами, монетами, веревками, банкнотами и другими подручными предметами.

"Хватит ли мне волшебства, чтобы сделать сборную Перу чемпионом мира? Думаю, что да", - сказал журналист-иллюзионист.

ТАСС
Сегодня, 17:12
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