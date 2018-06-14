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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Михаил Боярский: никаких иллюзий по поводу нашей команды ни у кого нет
Народный артист России Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча открытия чемпионата мира между Россией и Саудовской Аравией.
"Ставлю на ничью. Почему? Я, конечно, поддерживаю внутренне сборную и желаю ей удачи, учитывая просьбу Дзюбы, который говорил, что не надо на них давить, мы постараемся сделать всё, что возможно. Но, конечно же, никаких иллюзий по поводу нашей команды, ни у кого нет.
Хорошая мина при плохой игре, это единственное на что способны и болельщики и игроки. Упаси Бог, они сегодня уступят - съедят вместе с бутсами сразу же, поэтому у футболистов безвыходное положение. Они должны побеждать, в крайнем случае, ничья, иначе это станет крахом российского футбола, окончательным и бесповоротным. С другой стороны, другого и ждать невозможно, он должен произойти. Выйдут из группы или не выйдут, вот о чем сейчас думают все болельщики.
Надо уметь драться, бороться, нужно помочь им в этом. Конечно, россияне будут поддерживать команду, но шансов никаких нет. Будем рассчитывать на Акинфеева, который, надеюсь, не пропустит, и Самедова, который, надеюсь, забьет", - цитирует Боярского "Спорт-Экспресс".
"Ставлю на ничью. Почему? Я, конечно, поддерживаю внутренне сборную и желаю ей удачи, учитывая просьбу Дзюбы, который говорил, что не надо на них давить, мы постараемся сделать всё, что возможно. Но, конечно же, никаких иллюзий по поводу нашей команды, ни у кого нет.
Хорошая мина при плохой игре, это единственное на что способны и болельщики и игроки. Упаси Бог, они сегодня уступят - съедят вместе с бутсами сразу же, поэтому у футболистов безвыходное положение. Они должны побеждать, в крайнем случае, ничья, иначе это станет крахом российского футбола, окончательным и бесповоротным. С другой стороны, другого и ждать невозможно, он должен произойти. Выйдут из группы или не выйдут, вот о чем сейчас думают все болельщики.
Надо уметь драться, бороться, нужно помочь им в этом. Конечно, россияне будут поддерживать команду, но шансов никаких нет. Будем рассчитывать на Акинфеева, который, надеюсь, не пропустит, и Самедова, который, надеюсь, забьет", - цитирует Боярского "Спорт-Экспресс".
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