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Михаил Боярский: никаких иллюзий по поводу нашей команды ни у кого нет

Народный артист России Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча открытия чемпионата мира между Россией и Саудовской Аравией.

"Ставлю на ничью. Почему? Я, конечно, поддерживаю внутренне сборную и желаю ей удачи, учитывая просьбу Дзюбы, который говорил, что не надо на них давить, мы постараемся сделать всё, что возможно. Но, конечно же, никаких иллюзий по поводу нашей команды, ни у кого нет.

Хорошая мина при плохой игре, это единственное на что способны и болельщики и игроки. Упаси Бог, они сегодня уступят - съедят вместе с бутсами сразу же, поэтому у футболистов безвыходное положение. Они должны побеждать, в крайнем случае, ничья, иначе это станет крахом российского футбола, окончательным и бесповоротным. С другой стороны, другого и ждать невозможно, он должен произойти. Выйдут из группы или не выйдут, вот о чем сейчас думают все болельщики.

Надо уметь драться, бороться, нужно помочь им в этом. Конечно, россияне будут поддерживать команду, но шансов никаких нет. Будем рассчитывать на Акинфеева, который, надеюсь, не пропустит, и Самедова, который, надеюсь, забьет", - цитирует Боярского "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 17:15
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№4 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
[quote=Зашквар Бакланов] Орать "фсех пабедим" - много ума не надо ... реально - мы даже саудитов - слабее сейчас, и команды просто нет /quote]

По-моему ничего подобного никто не орет. А вот то, что "команды просто нет", - это заслуга тренера, который за 2 года эту команду не создал. У саудитов тренер - Хуан Антонио Пицци , а у сборной России кто? Результат сравнения явно не в пользу Черчесова, и это заслуга Мутко.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 17:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да хренли там думать? Орать "фсех пабедим" - много ума не надо, это и Фурсенко может, только таких болел звать глорье. Надо реально смотреть на вещи, а реально - мы даже саудитов - слабее сейчас, и команды просто нет, есть набор очень средних игроков. Средних даже по меркам РПЛ
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 17:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Вообще не понимаю эту ШЛЯПУ....болеешь болей....но впечатление такое ...что Ему чем хуже тем лучше....ТУПОЙ....как и все от туда....

Д'Артаньян дело говорит
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 17:20) #
  • -5
  •  (5)

Вообще не понимаю эту ШЛЯПУ....болеешь болей....но впечатление такое ...что Ему чем хуже тем лучше....ТУПОЙ....как и все от туда....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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