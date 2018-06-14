Диего Годин: Салах – определяющий игрок своей команды

Защитник сборной Уругвая Диего Годин поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата мира с Египтом.- Мы давно уже готовились к чемпионату мира, Салах – определяющий игрок своей команды, но готовимся мы одинаково, думали над тем, что нужно делать.- Очень странный вопрос, не думаю, что кто-то пытается преднамеренно нанести травму, просто в футболе такое случается.- Возраст совершенно не играет никакой роли, мы работаем уже давно, у нас есть маэстро, мы его чтим и учимся чему-то новому каждый день.