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Диего Годин: Салах – определяющий игрок своей команды

Защитник сборной Уругвая Диего Годин поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата мира с Египтом.

- Что вы думаете о Салахе, который завтра может выйти на поле?

- Мы давно уже готовились к чемпионату мира, Салах – определяющий игрок своей команды, но готовимся мы одинаково, думали над тем, что нужно делать.

- Есть ли вариант, что вы поступите так же, как и Рамос в финале Лиги чемпионов?

- Очень странный вопрос, не думаю, что кто-то пытается преднамеренно нанести травму, просто в футболе такое случается.

- Табарес – самый возрастной тренер чемпионата, как строится его связь с игроками?

- Возраст совершенно не играет никакой роли, мы работаем уже давно, у нас есть маэстро, мы его чтим и учимся чему-то новому каждый день.

Иван Уральский, Rusfootbsll.info
Теги: Годин Сборная Уругвая
Сегодня, 17:20
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