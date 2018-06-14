Денис Глушаков: ну хоть паспорт болельщика выдали

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, не попавший в состав сборной России на чемпионат мира, призвал болельщиков поддерживать команду на турнире."Ну хоть паспорт болельщика выдали. Давайте все вместе поддержим пацанов!", - написал Глушаков в инстаграме.