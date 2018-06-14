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Денис Глушаков: ну хоть паспорт болельщика выдали

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, не попавший в состав сборной России на чемпионат мира, призвал болельщиков поддерживать команду на турнире.

"Ну хоть паспорт болельщика выдали. Давайте все вместе поддержим пацанов!", - написал Глушаков в инстаграме.

Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 17:26
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6
(2)
№6 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:49) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
На фиг не нужен колхозник.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:48) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Зашквар Бакланов
Зето говнокузяев в сборной... Как на ЧЕ прошлом - худший игрок турнира был головин, теперь будет кузяев

Зато ГовноГлушака нет без интеллекта.И это плюс.Одной свиньей меньше,воздух чище,помоями тарасовскими не так воняет,а Кузяев трех Глушаков стоит.Потому что работяга,а Глушак простой клоун и не самый лучший.А худшим станет Кутепов,который привезет нам авоську,что еще от свиного ждать?


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 17:36) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зето говнокузяев в сборной... Как на ЧЕ прошлом - худший игрок турнира был головин, теперь будет кузяев
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Primus Москва (Сегодня, 17:35) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
нытик

Сказал болельщик зеНЫТИКа smile laughing smiley


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 17:30) #
  • +2
  •  (4)

Это полнейшая глупость великого тренера ....не взять в сборную Дениса....Денис ...зная не много Тебя ....Я за ТЕБЯ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 17:28) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
не жалко гуимплена. нытик
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
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