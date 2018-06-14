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Давид Трезеге: сборной России как хозяевам чемпионата мира необходимо побеждать

Российским футболистам крайне важно начать с победы домашний чемпионат мира и создать задел для успешного выступления. Об этом ТАСС заявил чемпион мира и Европы Давид Трезеге, посетивший турнир Tango League.

"Сборной России как хозяевам чемпионата мира необходимо побеждать в стартовом матче, - сказал Трезеге. - Это было бы хорошим заделом для успешного выступления. Хотя и Саудовская Аравия - команда не подарок, пусть о них и не так много известно. Я знаю только одного российского футболиста - Александра Кокорина, жаль, что он пропускает турнир из-за травмы".

Трезеге также отметил высокий уровень организации чемпионата мира. "Люди в России очень отзывчивые и позитивные, мне это нравится, - сказал собеседник агентства. - Уровень организации чемпионата на высоте, здесь все очень здорово. Я непременно иду на матч открытия и буду ждать великолепного футбола".

Он добавил, что считает главным фаворитом сборную Франции, поскольку команда выглядит сбалансированной во всех линиях.

"У Франции стабильная и сбалансированная команда, которая способна доставить неприятности любому сопернику. Также я бы отнес к фаворитам бразильцев и испанцев, но команда Франции - претендент номер один. Что касается лучшего игрока, то это без сомнения Лионель Месси. Этот парень умеет в футболе все", - сказал Трезеге.
Теги: Трезеге Сборная России
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