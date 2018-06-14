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Пермь Урал
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Наставник сборной Уругвая: мы прокляты, столько лет не можем победить в первом матче на ЧМ...
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес поделился ожиданиями от матча с командой Египта.
- Египту удалось с Купером многое пройти, каково ваше мнение о нем?
- Я знаю Купера давно, с 1991 года, когда я тренировал «Боку Хуниорс» в Аргентине, а он был действующим игроков, примерно в это время началась его карьера тренера. Он фокусируется на обороне, но у него ментальность победителя. Он выбран лучшим тренером Африки, это большая заслуга.
- С какими ощущениями подходите к своему четвертому чемпионату мира?
Я давно в футболе, и пытаюсь подходить к возникающим проблемам с позитивом. После чемпионата мира в 1990 году одна из целей – позиционирование уругвайского футбола на мировой арене. Мы занимались вопросом, как можем вернуть имидж после чемпионств середины века. Мы не хотели, чтобы нас ассоциировали с насилием на поле, провели работу в детско-юношеском футболе. Если у нас появляется 3 футболиста, то в Аргентине и Бразилии 20, это происходит из-за численности, но вкладываемся в молодых игроков. Тогда Федерико Вальверде было 11 лет, а сейчас он играет в национальной сборной, очень рад видеть подобное. Можно заключить, что наша команда высочайшего качества. Мы ждем праздника, результативности и результата. У меня прекрасная команда с точки зрения психологической подготовки, они друзья между собой.
- У Уругвая обновленный центр поля, вам хватило время для подготовки, и можете сказать, кто выйдет завтра?
- Мы сравнимы с европейскими сборными с подобным центром поля, они провели долгий сезон. Люди вешают ярлыки, выделяют фаворитов, но не смотрят на физическую подготовку, на усталость, эти вещи очень важны. У нас прекрасные связи со всеми клубами, мы предложили индивидуальную программу для игроков из Европы, они получили домашнее задание перед Россией. Есть жалобы со стороны некоторых, но это чемпионат мира, надо терпеть, мы заложили фундамент. Я не скажу наш состав, потому что не знаю состав Египта. У нас огромное уважение к Египту, во время жеребьевки журналисты Уругвая говорили о четвертьфинале, как будто все так просто, мы уважаем всех соперников.
- Чего ждете от Суареса на чемпионате мира, он более зрел?
- Он сейчас намного более зрелый, я знаю его очень давно, еще со времен юношеской сборной. Он сильно изменился, произошедшее в Бразилии – часть жизни, для него это стало уроком. Луис прошел большой путь, на этот чемпионат он приехал с большим багажом знаний и умений.
- Уже сколько лет Уругвай не может стартовать на чемпионате мира с победы, как это объяснить?
- Это статистика, особая ее статья, считаем, что мы прокляты в этом отношении, как будто, на нас наслали порчу, это что-то вроде клейма, мы хотим победить. 48 лет прошло и мы ни разу не стартовали с победы, будем рады, если разобьем порочный круг. Не знаю, как будет проходить матч, Египет может нас разбить, но у нас хорошие шансы.
Rusfootball.info
- Египту удалось с Купером многое пройти, каково ваше мнение о нем?
- Я знаю Купера давно, с 1991 года, когда я тренировал «Боку Хуниорс» в Аргентине, а он был действующим игроков, примерно в это время началась его карьера тренера. Он фокусируется на обороне, но у него ментальность победителя. Он выбран лучшим тренером Африки, это большая заслуга.
- С какими ощущениями подходите к своему четвертому чемпионату мира?
Я давно в футболе, и пытаюсь подходить к возникающим проблемам с позитивом. После чемпионата мира в 1990 году одна из целей – позиционирование уругвайского футбола на мировой арене. Мы занимались вопросом, как можем вернуть имидж после чемпионств середины века. Мы не хотели, чтобы нас ассоциировали с насилием на поле, провели работу в детско-юношеском футболе. Если у нас появляется 3 футболиста, то в Аргентине и Бразилии 20, это происходит из-за численности, но вкладываемся в молодых игроков. Тогда Федерико Вальверде было 11 лет, а сейчас он играет в национальной сборной, очень рад видеть подобное. Можно заключить, что наша команда высочайшего качества. Мы ждем праздника, результативности и результата. У меня прекрасная команда с точки зрения психологической подготовки, они друзья между собой.
- У Уругвая обновленный центр поля, вам хватило время для подготовки, и можете сказать, кто выйдет завтра?
- Мы сравнимы с европейскими сборными с подобным центром поля, они провели долгий сезон. Люди вешают ярлыки, выделяют фаворитов, но не смотрят на физическую подготовку, на усталость, эти вещи очень важны. У нас прекрасные связи со всеми клубами, мы предложили индивидуальную программу для игроков из Европы, они получили домашнее задание перед Россией. Есть жалобы со стороны некоторых, но это чемпионат мира, надо терпеть, мы заложили фундамент. Я не скажу наш состав, потому что не знаю состав Египта. У нас огромное уважение к Египту, во время жеребьевки журналисты Уругвая говорили о четвертьфинале, как будто все так просто, мы уважаем всех соперников.
- Чего ждете от Суареса на чемпионате мира, он более зрел?
- Он сейчас намного более зрелый, я знаю его очень давно, еще со времен юношеской сборной. Он сильно изменился, произошедшее в Бразилии – часть жизни, для него это стало уроком. Луис прошел большой путь, на этот чемпионат он приехал с большим багажом знаний и умений.
- Уже сколько лет Уругвай не может стартовать на чемпионате мира с победы, как это объяснить?
- Это статистика, особая ее статья, считаем, что мы прокляты в этом отношении, как будто, на нас наслали порчу, это что-то вроде клейма, мы хотим победить. 48 лет прошло и мы ни разу не стартовали с победы, будем рады, если разобьем порочный круг. Не знаю, как будет проходить матч, Египет может нас разбить, но у нас хорошие шансы.
Rusfootball.info
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