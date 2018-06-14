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Сборная России впервые в 2018 году забила 2 гола в матче

Сборная России забила 2 гола в первом тайме матча с командой Саудовской Аравии в рамках 1-го тура чемпионата мира (2:0, 2 тайм).

До этого россияне не забивали более 1 гола в играх 2018 года.
Теги: Сборная России
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