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На четырех чемпионатах мира первый гол забивался быстрее

Первый мяч чемпионата мира-2018 Юрий Газинский забил на 12-й минуте игры с Саудовской Аравией. Быстрее счет голам открывался только на пяти из 20 турниров.

Аргентинец Эрнесто Белис и бразилец Сезар Сампайю отличались на четвертой минуте матча открытия.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России
Сегодня, 19:26
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№2 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 20:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это да!Но помню Алейникову за самый быстрый гол на ЧЕ -1988 в ворота англичан ,по моему,на 3 минуте-часы крутые подарили-типа Роллекса!!!Газинскому что нибудь перепадет?
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да ладно.
за секунды очков не добавляют.
главное- сборная забивает.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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