На четырех чемпионатах мира первый гол забивался быстрее

Первый мяч чемпионата мира-2018 Юрий Газинский забил на 12-й минуте игры с Саудовской Аравией. Быстрее счет голам открывался только на пяти из 20 турниров.Аргентинец Эрнесто Белис и бразилец Сезар Сампайю отличались на четвертой минуте матча открытия.