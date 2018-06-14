Гари Линекер: супер Дзюба!

Super Dzyuba. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 14, 2018

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал третий гол России в ворота Саудовской Аравии."Super Dzyuba", - написал Линекер.На 71-й минуте встречи полузащитник хозяев Александр Головин сделал точную передачу на голову Артему Дзюбе, который, перепрыгнув защитника саудовцев, направил мяч в противоход вратарю.