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Гари Линекер: супер Дзюба!

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал третий гол России в ворота Саудовской Аравии.

"Super Dzyuba", - написал Линекер.

На 71-й минуте встречи полузащитник хозяев Александр Головин сделал точную передачу на голову Артему Дзюбе, который, перепрыгнув защитника саудовцев, направил мяч в противоход вратарю.

Теги: Линекер Дзюба Сборная России
Сегодня, 19:45
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(2)
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 20:17) #
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  •  (3)
online

Цитата: нетрал
дзюбио вышел на мировой уровень?


Сегодня большой праздник, но не могу не написать, что ты дятел.Так может относиться к своему игроку только д...б.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 20:11) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
дзюбио вышел на мировой уровень?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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