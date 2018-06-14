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Станислав Черчесов: сборная России делом доказала, что хочет быть достойным хозяином ЧМ

Наставник сборной России Станислав Черчесов в эфире Первого канала поблагодарил команду после победы в матче открытия чемпионата мира – 2018 с Саудовской Аравией - 5:0.

- Мы вчера на пресс-конференции говорили, что словами ещё никто никого не победил. Сегодня мы делом доказали, что хотим быть на этом чемпионате мира достойными хозяевами. Я благодарен ребятам, что они выполнили то, что мы планировали.

- Замена Дзагоева повлияла на ваши планы?

- Естественно, мы имеем план А, B, C и так далее. Другое дело, что не хотелось бы из-за травмы менять игрока.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 20:07
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12
(1)
№12 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:41) #
  • -1
  •  (1)
online

Вопрос: а на ЧМ есть "свой" стадион, "гостевой" стадион и, соответственно, разная форма?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№11 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 20:31) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Кто бы что не говорил, а голы красавцы, даже не верится что это наши игроки забили, обычно такие нам залетает. Всё таки понимаю как мало нужно для счастье столь неизбалованному российскому болельщику. По этому не будет о плохом, как любил говорить мой дед, мяч круглый, поле квадратное. Сейчас нужно порадоваться тому что есть, ребята молодцы, болельщики красавцы, по этому тока позитив. Всем спасибо за достойную игру.
Регистрация: 30.03.2016 [жалоба]
№10 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 20:30) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
На данный момент всех с победой, самое главное не ударили в грязь лицом перед всем миром, т.к. матч открытия смотрит весь мир. Дальше будет видно как будет играть команда, но по первому матчу восхищён Головиным и мастерскими голами Черышева, ну и прессингом на протяжении всего матча, в конце силёнки подсели конечно, но самое главное глаза горели, а когда люди отдают все силы игре и бьются, то даже в случае неудачи их не в чем упрекнуть. С Победой страна!


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009 [жалоба]
№9 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Челси»
Удивили.
Если так же достойно отыграем ЧМ,я готов лично извинится за всё то, что говорил про тренера и игроков.
Правда, игра очень понравилась!
С победой!


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 20:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Германия в 2002 году с Руди Феллером у руля команды обыграла Саудовскую Аравию 8:0.
Клозе оформил хет-трик.

и чё? ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 20:25) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Германия в 2002 году с Руди Феллером у руля команды обыграла Саудовскую Аравию 8:0.
Клозе оформил хет-трик.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Br.Li (Сегодня, 20:21) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Zamba
не говори гоп пока не перепрыгнешь (с)

Послушай, наши когда в последний раз выигрывали на таких крупных турнирах?
Даже Рейнгольд,только что ,похвалил команду.
С победой нас!!!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:14) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
не говори гоп пока не перепрыгнешь (с)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:13) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 91800bsp
Цитата: ustas
После игры с Египтом все будет ясно.

Египет с Салахом всех напрягает,а вот про Уругвай с Суаресом никто не вспомнит. А та помимо Суареса еще огогого

с уругваем почти ничего не светит,потому и считается египет основным конкурентом


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 20:12) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Лысый уе.пок делает вид, как будто победил Испанию. Клоун


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 20:12) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: ustas
После игры с Египтом все будет ясно.

Египет с Салахом всех напрягает,а вот про Уругвай с Суаресом никто не вспомнит. А там помимо Суареса еще Годин, Перрейра, Хименес, Варела, Бентакур, Кавани


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 20:09) #
  • +7
  •  (9)
online

После игры с Египтом все будет ясно.
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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