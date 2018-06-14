Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 77
кто чо любит пажрать? 3198
Политика и события в стране и мире 4543
Ситуация на юго-востоке Украины 119624
КБ-Гостевая 26753
Mузыка 5723
Угадываем игроков 18336
AC Milan 429

Новости партнеров

Головин забил гол, сделал два голевых паса и поучаствовал в четырех результативных атаках в игре с саудовцами

Полузащитник сборной России Александр Головин показал результативную игру в матче с командой Саудовской Аравии (5:0).

22-летний футболист сделал две результативные передачи. Он ассистировал полузащитнику Юрию Газинскому и нападающему Артему Дзюбе.

Кроме того, игрок ЦСКА принял участие в голевой атаке, завершившейся результативным ударом хавбека Дениса Черышева.

В концовке матча 22-летний полузащитник сам забил со штрафного.

До начала ЧМ-2018 сообщалось о том, что Головин может нынешним перейти в "Ювентус", "Монако", "Челси" или "Арсенал".

Sports.ru
Сегодня, 20:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
24
(4)
№24 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:45) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: tiki
..сколько у нас таких осталось

А сколько их было? Уедет Головин и Миранчуки и опять будем искать мукунок на пальмах. Нет уж, я лучше бы наших смотрел.

Цитата: Corner
что скорости у нас не те

потому что лучших стараемся спровадить в Европу
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№23 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Гастэряну
зачем уезжать, если и у себя можно вырасти в хорошего игрока? пример - игроки сб.СССР были и лучшими в Европе. и кто из российских игроков сильно прибавил, уехав в Европу?

ну чемпионат СССР (я так понял, что ты его видел воочию) вряд ли стоит сравнивать с чемпом России. Не вырасти у нас в игрока европейского уровня сейчас хотя бы по той причине, что скорости у нас не те, хотя бы по сравнению с АПЛ.

Вот обратный пример: к нам, когда крепкие по футбольным меркам зарубежные игроки приезжают, насколько изначально быстры, свежи, а поиграют в нашем неторопливом первенстве и уже некая вальяжность начинает просматриваться, т.к. не те скорости, не тот прессинг...
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№22 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:37) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Гастэряну
Цитата: tiki
для молодых такой переход будет стимул вкалывать на тренировках.

а зачем уезжать, если и у себя можно вырасти в хорошего игрока? пример - игроки сб.СССР были и лучшими в Европе. и кто из российских игроков сильно прибавил, уехав в Европу?

я твою логику понимаю, но смотри более точечно...сколько у нас таких осталось и в итоге тупо остались на контрактах.в европе такое не прокатит и там надо себя в тонусе держать постоянно.у нас то стоит получить контракт - почти наверняка минус талант


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№21 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:36) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: tiki
для молодых такой переход будет стимул вкалывать на тренировках.

а зачем уезжать, если и у себя можно вырасти в хорошего игрока? пример - игроки сб.СССР были и лучшими в Европе. и кто из российских игроков сильно прибавил, уехав в Европу?

Цитата: Corner
чем не пример для подражания...

радуясь отъезду хороших игроков за рубеж, мы потом пускаем сопли о низком уровне ЧР
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№20 Написал: realist12 (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Рубин»
Головин сегодня был лучшим, не смотря на то что Чееышев красавчик.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№19 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Гастэряну
Цитата: tiki
для нашего чемпа это в минус

и чему радоваться тогда?
Цитата: Corner
Головин уедет - остальных к основе будут подтягивать

молодые должны расти глядя на игру условных Головиных, а не непонятных мукунок

да никто и не радуется.я только говорю что для самого игрока это в плюс, а не для команды и чемпа
а на счет на кого смотреть - тут тоже палка о двух концах.
с одной стороны лучше учиться с наглядным примером и перенимать опыт
а вот с другой - для молодых такой переход будет стимул вкалывать на тренировках.так как перед глазами пример (на данный момент условного) перехода Головина в европейский клуб


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№18 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Гастэряну
должны расти глядя на игру условных Головиных, а не непонятных мукунок

ну в той же конюшне, судя по всему, Дзага (увы для него) уже никуда не уедет, а игрок он, что бы кто не говорил - классный, чем не пример для подражания...
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№17 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 20:28) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Ювентус один хрен 20 лям не дает joy


--------------------
Жили в одном ауле три брата-акробата - Зашквар Бакланов, Далер Кузяев и Магомед Оздоев
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№16 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:27) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: tiki
для нашего чемпа это в минус

и чему радоваться тогда?
Цитата: Corner
Головин уедет - остальных к основе будут подтягивать

молодые должны расти глядя на игру условных Головиных, а не непонятных мукунок
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№15 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:22) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Гастэряну
Цитата: tiki
в твоих же интересах уехать развиваться в более сильном чемпе

а наш чемпионат пусть мукунки развивают? не понимаю я радости по поводу отъезда наших лучших игроков.

ну вот смотри.если брать условный вариант с теоретическим Ювентусом. вот ты сам бы отказался играть в таком клубе?та же возможность с ЛЧ. Плюс самое простое объяснение...это из психологии: что лучше для развития...иметь более слабых партнеров и быть лидером или быть условно слабее или ровне и стараться расти из-за конкуренции?
для нашего чемпа это в минус.для нашего футбола в плане сборной это плюс


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№14 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 20:22) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Гастэряну
не понимаю я радости по поводу отъезда наших лучших игроков.

у коней хороший молодняк, насколько помню по резалтам в юношеской ЛЧ...Головин уедет - остальных к основе будут подтягивать...Гришин, кажется, в том году во вью как-то говорил, что пройдет два-три года и вся та команда будет в основе...что-то вроде этого было, если память не подводит..
Будут лучшие уезжать - остальной молодняк подтянется..краснодарская школа должна свое слово сказать, спартачи...
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№13 Написал: Aseev Valeri Aseev Valeri (Сегодня, 20:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Если Головин сыграет еще один такой матч,выбирать команду будет он,а не его команда.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№12 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:22) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Goodmany
Покупателей явно прибавится!

Не факт,а вот новостей точно
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 20:21) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Саня просто красава! Прекрасная игра, отличные пасы и вишенка на торте удар со штрафного-так держать!


--------------------
ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009 [жалоба]
№10 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:19) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну все теперь,трепещи Барса sweat_smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:19) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Лучший на поле сегодня! Надеюсь не сбавит оборотов!
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№8 Написал: Rasmuz (Сегодня, 20:19) #
  • 0
  •  (0)
online

Саша, с Египтом и Уругваем нужно быть лучше.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№7 Написал: Witt Германия (Сегодня, 20:18) #
  • +3
  •  (3)

Головин всему ГОЛОВА!
Регистрация: 10.07.2014 [жалоба]
№6 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:17) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: tiki
в твоих же интересах уехать развиваться в более сильном чемпе

а наш чемпионат пусть мукунки развивают? не понимаю я радости по поводу отъезда наших лучших игроков.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№5 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 20:17) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Еще и пробежал больше всех, можно добавить в заголовок
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:15) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
что ж, держи марку, Александр. в твоих же интересах уехать развиваться в более сильном чемпе


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 20:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
50 лимонов,не меньше,кони не ступите
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 20:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
только не в челси
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: Goodmany Russia (Сегодня, 20:14) #
  • +3
  •  (3)

Покупателей явно прибавится!
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.