Здание МГУ эвакуировали во время ЧМ-2018

В корпусах МГУ во время матча открытия чемпионата мира-2018 Россия – Саудовская Аравия началась эвакуация.Один из студентов университета сообщил, что об эвакуации было объявлено через громкую связь "в связи с проведением чемпионата мира по футболу".Сейчас уже эвакуированы корпуса юридического, экономического, биологического и физического факультетов, а также главное здание МГУ.Преподаватели юридического факультета в связи с эвакуацией принимают экзамен на улице.