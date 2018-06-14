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Здание МГУ эвакуировали во время ЧМ-2018

В корпусах МГУ во время матча открытия чемпионата мира-2018 Россия – Саудовская Аравия началась эвакуация.

Один из студентов университета сообщил, что об эвакуации было объявлено через громкую связь "в связи с проведением чемпионата мира по футболу".

Сейчас уже эвакуированы корпуса юридического, экономического, биологического и физического факультетов, а также главное здание МГУ.

Преподаватели юридического факультета в связи с эвакуацией принимают экзамен на улице.

РБК
Сегодня, 20:23
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№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 20:42) #
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Преподаватели юридического факультета в связи с эвакуацией принимают экзамен на улице.

Это у нас умеют!))
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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