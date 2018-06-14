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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Артем Дзюба: я начинал уже закипать: дайте шанс!
Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) не стал скрывать, что очень хотел появиться на поле.
"Сыграть на домашнем ЧМ - мечта детства. Я всю свою жизнь к этому шел. Чувствовали поддержку всей страны. Рады, что порадовали болельщиков. Сегодня мы порадуемся, но не обольщаемся, впереди сильнее соперники, мастеровитее. Мы сделали лишь определенный шаг, нам нужно выходить из группы. Жест с Черчесовым? Я был как на пороховой бочке, начинал закипать: дайте шансы. А когда забил, показал, что я должен быть здесь. А он, типа: "Да, я понял". Приятно было, что тренер хорошо отреагировал. Это были эмоции.
Счет чересчур крупный, все получилось. Мы еще до игры говорили, что это история для нас всех, мы счастливчики, что попали сюда. Наша задача - достойно сыграть. Рады, что удалось порадовать страну", - сказал Дзюба.
Rusfootball.info
"Сыграть на домашнем ЧМ - мечта детства. Я всю свою жизнь к этому шел. Чувствовали поддержку всей страны. Рады, что порадовали болельщиков. Сегодня мы порадуемся, но не обольщаемся, впереди сильнее соперники, мастеровитее. Мы сделали лишь определенный шаг, нам нужно выходить из группы. Жест с Черчесовым? Я был как на пороховой бочке, начинал закипать: дайте шансы. А когда забил, показал, что я должен быть здесь. А он, типа: "Да, я понял". Приятно было, что тренер хорошо отреагировал. Это были эмоции.
Счет чересчур крупный, все получилось. Мы еще до игры говорили, что это история для нас всех, мы счастливчики, что попали сюда. Наша задача - достойно сыграть. Рады, что удалось порадовать страну", - сказал Дзюба.
Rusfootball.info
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