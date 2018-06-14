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Артем Дзюба: я начинал уже закипать: дайте шанс!

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) не стал скрывать, что очень хотел появиться на поле.

"Сыграть на домашнем ЧМ - мечта детства. Я всю свою жизнь к этому шел. Чувствовали поддержку всей страны. Рады, что порадовали болельщиков. Сегодня мы порадуемся, но не обольщаемся, впереди сильнее соперники, мастеровитее. Мы сделали лишь определенный шаг, нам нужно выходить из группы. Жест с Черчесовым? Я был как на пороховой бочке, начинал закипать: дайте шансы. А когда забил, показал, что я должен быть здесь. А он, типа: "Да, я понял". Приятно было, что тренер хорошо отреагировал. Это были эмоции.

Счет чересчур крупный, все получилось. Мы еще до игры говорили, что это история для нас всех, мы счастливчики, что попали сюда. Наша задача - достойно сыграть. Рады, что удалось порадовать страну", - сказал Дзюба.

Rusfootball.info
Теги: Дзюба Сборная России Черчесов
Сегодня, 21:14
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(7)
№8 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 23:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Артемка-это огонь!
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 22:25) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Порадовали счетом.
Игры хорошей не показали, соперник совсем никакой оказался. Что-то по игре можно будет сказать после второго группового матча.
Ну, а так, да, молодцы, хотя временами и недорабатывали, недобегали и всяко прочее косячили. Хорошо, что не накосячили в обороне. Наверное из-за соперника, мало тот атаковал.
Посмотрим с Египтом, тогда и будем делать выводы и дальнейшие прогнозы.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007 [жалоба]
№6 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Красавец! Был шанс и вот вам гол. Артём !!!!!!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№5 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 21:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Головин молодец, точно попал в голову ))
Если серьезно, качественно реализовал свой шанс, конечно, как настоящий нап.
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№4 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 21:29) #
  • +4
  •  (6)

Молодец Артём! Главное рви на поле, а перед микрофонами включай голову.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 21:26) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Сохраните такой настрой при любом развитии матчей и в вас не поднимется рука бросить камень. Когда болельщики видят, что вы полностью отдаётесь игре, то и отношение совсем иное. Удачи и успехов в следующих матчах!


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: Skald (Сегодня, 21:19) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, Тём)
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: AlexYush Москва (Сегодня, 21:19) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Рви жопу! У тебя есть характер
Регистрация: 5.05.2014 [жалоба]
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