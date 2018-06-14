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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Юрий Жирков: сегодня все хорошо сыграли - и Черышев и Головин
Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу нашей команды в первом матче на ЧМ-2018.
- Выиграли, показали хорошую игру, забили много мячей. Они тоже хорошо играли, держали мяч, было несколько опасных моментов у наших ворот.
- Можно сказать, что главным героем сегодня на поле был Головин?
- Не знаю. Сегодня все хорошо сыграли - и Черышев и Головин.
- Черчесов что сказал после матча?
- Сказал, что мы молодцы. Первая игра - надо было победить.
- Было ли волнение при таком количестве болельщиков?
- В чемпионате России тоже собирается много болельщиков. Немного волновались, но..
- Выиграли, показали хорошую игру, забили много мячей. Они тоже хорошо играли, держали мяч, было несколько опасных моментов у наших ворот.
- Можно сказать, что главным героем сегодня на поле был Головин?
- Не знаю. Сегодня все хорошо сыграли - и Черышев и Головин.
- Черчесов что сказал после матча?
- Сказал, что мы молодцы. Первая игра - надо было победить.
- Было ли волнение при таком количестве болельщиков?
- В чемпионате России тоже собирается много болельщиков. Немного волновались, но..
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