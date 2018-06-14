Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4554
Mузыка 5724
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 75
кто чо любит пажрать? 3198
Ситуация на юго-востоке Украины 119624
КБ-Гостевая 26753
Угадываем игроков 18336
AC Milan 429

Новости партнеров

Юрий Жирков: сегодня все хорошо сыграли - и Черышев и Головин

Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу нашей команды в первом матче на ЧМ-2018.

- Выиграли, показали хорошую игру, забили много мячей. Они тоже хорошо играли, держали мяч, было несколько опасных моментов у наших ворот.

- Можно сказать, что главным героем сегодня на поле был Головин?

- Не знаю. Сегодня все хорошо сыграли - и Черышев и Головин.

- Черчесов что сказал после матча?

- Сказал, что мы молодцы. Первая игра - надо было победить.

- Было ли волнение при таком количестве болельщиков?

- В чемпионате России тоже собирается много болельщиков. Немного волновались, но..
Теги: Жирков Сборная России
Сегодня, 21:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 21:29) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Арабы при этом просто пинали мяч, а вы играли в футбол. Если обыграете Египет тогда и можно будет порадоваться от души за вас, а сейчас просто положительная эмоция на сон грядущий.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.