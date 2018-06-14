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Денис Глушаков: с победой, Россия!

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил сборную России с победой в матче открытия ЧМ-2018.

"С победой, Россия! Вовлекайте жен, детей, друзей, врагов, всех! И болеем за Родину!

Мне жаль, что меня нет рядом с ребятами, но я люблю свою страну и буду поддерживать всегда и во всем!", — написал Глушаков в своем инстаграме.
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 21:38
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№4 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:39) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Antip7
Цитата: Tofik
А если, не дай Бог, с Дзагой все не гуд, могут еще кого-то привлечь?

Вроде как.. нельзя

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Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Болтун.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:51) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Tofik
А если, не дай Бог, с Дзагой все не гуд, могут еще кого-то привлечь?

Вроде как.. нельзя
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 21:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А если, не дай Бог, с Дзагой все не гуд, могут еще кого-то привлечь?


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Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
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