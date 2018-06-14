Денис Глушаков: с победой, Россия!

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил сборную России с победой в матче открытия ЧМ-2018."С победой, Россия! Вовлекайте жен, детей, друзей, врагов, всех! И болеем за Родину!Мне жаль, что меня нет рядом с ребятами, но я люблю свою страну и буду поддерживать всегда и во всем!", — написал Глушаков в своем инстаграме.