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Сергей Ташуев: мы помним крупную победу над чехами во время Евро-2012, и что случилось потом

Сергей Ташуев: мы помним крупную победу над чехами во время Евро-2012, и что случилось потом Главный тренер солигорского "Шахтёра" Сергей Ташуев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал первую игру стартовавшего чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

- О матче:

В начале игры саудийцы выглядели неплохо, контролировали мяч и пытались доминировать на поле. Но после первых атак россиян стало понятно, что у соперника не лучшим образом выстроена игра в обороне, футболисты атакующей линии не возвращались в защиту, в связи с чем появлялись свободные зоны. Сборная России этим и воспользовалась. Достаточно грамотно играли в обороне и забили хорошие мячи.

Чемпионат мира - это турнир для болельщиков, дарящий радостные эмоции, патриотизм за страну. С этой точки зрения что 5:0, что 1:0 - разница небольшая. Хотя с точки зрения турнирной таблицы, конечно, большое количество мячей имеет важное значение. Поэтому, думаю, все довольны.

Честно говоря, игра Саудовской Аравии мне не понравилась. Большинство футболистов варятся в собственном соку, в своём национальном первенстве, и любое европейское первенство намного выше уровнем, там намного выше скорости. Саудийцы не переключились на эти скорости, они играли на том же уровне, что и у себя. Вроде техничные футболисты, но без спортивной агрессии.

- О лучших футболистах в составе сборной России:

Александр Головин сыграл очень качественно, выполнил очень большой объём работы, прессинговал, возвращался, участвовал в голевых передачах. Роман Зобнин мне тоже понравился, сыграл очень грамотно и солидно. Не понял состояния Смолова, правда. Это далеко не лучший его матч. Денис Черышев очень здорово вошёл, он мне всегда нравился, хотя его и замучили травмы. Но у него хорошая скорость, хорошее видение поля, он может выдать классный пас, все необходимые вингеру качества есть. Если травмы будут обходить - есть все шансы закрепиться в основе сборной.

- О перспективах сборной после первой победы на ЧМ-2018:

Думаю, недовольство болельщиков перед стартом турнира было не очень оправданным. Одни команды на сборах играют качественно и добиваются результатов, а в официальных турнирах позже проваливаются. А другие работают на перспективу, чтобы к официальному турниру выйти на пик формы. Товарищеские матчи мы проводили с сильными командами, что лично я считаю не совсем верным, поскольку как минимум для игры на групповом этапе нужно было нарабатывать атакующие действия. Но тренер решил иначе, и слишком жёсткая критика, на мой взгляд, была неправильной. Возможно, это даже пошло на пользу игрокам: они обозлились, пошёл драйв и желание показать.

А так, выводы делать рано, посмотрим ещё, как сыграют между собой Египет и Уругвай. Мы помним крупную победу над чехами во время Евро-2012, и что случилось потом. Этот опыт нужно учесть, и сыграть от результата, изучив предстоящих соперников.
Теги: Ташуев Сборная России
Сегодня, 22:02
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6
(2)
№6 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 22:36) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
С. Ташуев: Мы помним крупную победу над чехами во время Евро-2012, и что случилось потом. Этот опыт нужно учесть, и сыграть от результата, изучив предстоящих соперников.
smile Вся разница в том.что тогда играли в Польше с поляками и при благоприятном исходе никто не гарантировал безопасности.а сейчас играем дома и все будет пучком.Если Черчесов будет выпускать действительно достойных(Миранчуков).а не зазнавшегося и растерявшего форму Смолова,то не страшен ни какой Египет и Уругвай.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Одиссей
Цитата: MATPOCOB
Вот этого и боюсь!!!!!! Там Дзага фейерил, тут Черышев.
Главное не сбавлять.

smile И как ни странно - оба хрустальные.


Фигня, надеюсь бахнем Египет, а там ......

Цитата: FC VOLGA
Ага ,нужно было про..бать 4-1 как на евро 2008.


Ну не ровняй Саудитов в с гишпанией
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№4 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Сергей Ташуев: "Чемпионат мира - это турнир для болельщиков, дарящий радостные эмоции, патриотизм за страну. С этой точки зрения что 5:0, что 1:0 - разница небольшая".
По меньшей мере нелогично... Неужели 5:0 и 1:0 вызывают одинаковые эмоции?


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 22:18) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: MATPOCOB
Вот этого и боюсь!!!!!! Там Дзага фейерил, тут Черышев.
Главное не сбавлять.

smile И как ни странно - оба хрустальные.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 22:10) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Ага ,нужно было про..бать 4-1 как на евро 2008.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:06) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Вот этого и боюсь!!!!!! Там Дзага фейерил, тут Черышев.
Главное не сбавлять.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
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