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Сергей Ташуев: мы помним крупную победу над чехами во время Евро-2012, и что случилось потом
Главный тренер солигорского "Шахтёра" Сергей Ташуев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал первую игру стартовавшего чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).
- О матче:
В начале игры саудийцы выглядели неплохо, контролировали мяч и пытались доминировать на поле. Но после первых атак россиян стало понятно, что у соперника не лучшим образом выстроена игра в обороне, футболисты атакующей линии не возвращались в защиту, в связи с чем появлялись свободные зоны. Сборная России этим и воспользовалась. Достаточно грамотно играли в обороне и забили хорошие мячи.
Чемпионат мира - это турнир для болельщиков, дарящий радостные эмоции, патриотизм за страну. С этой точки зрения что 5:0, что 1:0 - разница небольшая. Хотя с точки зрения турнирной таблицы, конечно, большое количество мячей имеет важное значение. Поэтому, думаю, все довольны.
Честно говоря, игра Саудовской Аравии мне не понравилась. Большинство футболистов варятся в собственном соку, в своём национальном первенстве, и любое европейское первенство намного выше уровнем, там намного выше скорости. Саудийцы не переключились на эти скорости, они играли на том же уровне, что и у себя. Вроде техничные футболисты, но без спортивной агрессии.
- О лучших футболистах в составе сборной России:
Александр Головин сыграл очень качественно, выполнил очень большой объём работы, прессинговал, возвращался, участвовал в голевых передачах. Роман Зобнин мне тоже понравился, сыграл очень грамотно и солидно. Не понял состояния Смолова, правда. Это далеко не лучший его матч. Денис Черышев очень здорово вошёл, он мне всегда нравился, хотя его и замучили травмы. Но у него хорошая скорость, хорошее видение поля, он может выдать классный пас, все необходимые вингеру качества есть. Если травмы будут обходить - есть все шансы закрепиться в основе сборной.
- О перспективах сборной после первой победы на ЧМ-2018:
Думаю, недовольство болельщиков перед стартом турнира было не очень оправданным. Одни команды на сборах играют качественно и добиваются результатов, а в официальных турнирах позже проваливаются. А другие работают на перспективу, чтобы к официальному турниру выйти на пик формы. Товарищеские матчи мы проводили с сильными командами, что лично я считаю не совсем верным, поскольку как минимум для игры на групповом этапе нужно было нарабатывать атакующие действия. Но тренер решил иначе, и слишком жёсткая критика, на мой взгляд, была неправильной. Возможно, это даже пошло на пользу игрокам: они обозлились, пошёл драйв и желание показать.
А так, выводы делать рано, посмотрим ещё, как сыграют между собой Египет и Уругвай. Мы помним крупную победу над чехами во время Евро-2012, и что случилось потом. Этот опыт нужно учесть, и сыграть от результата, изучив предстоящих соперников.
- О матче:
В начале игры саудийцы выглядели неплохо, контролировали мяч и пытались доминировать на поле. Но после первых атак россиян стало понятно, что у соперника не лучшим образом выстроена игра в обороне, футболисты атакующей линии не возвращались в защиту, в связи с чем появлялись свободные зоны. Сборная России этим и воспользовалась. Достаточно грамотно играли в обороне и забили хорошие мячи.
Чемпионат мира - это турнир для болельщиков, дарящий радостные эмоции, патриотизм за страну. С этой точки зрения что 5:0, что 1:0 - разница небольшая. Хотя с точки зрения турнирной таблицы, конечно, большое количество мячей имеет важное значение. Поэтому, думаю, все довольны.
Честно говоря, игра Саудовской Аравии мне не понравилась. Большинство футболистов варятся в собственном соку, в своём национальном первенстве, и любое европейское первенство намного выше уровнем, там намного выше скорости. Саудийцы не переключились на эти скорости, они играли на том же уровне, что и у себя. Вроде техничные футболисты, но без спортивной агрессии.
- О лучших футболистах в составе сборной России:
Александр Головин сыграл очень качественно, выполнил очень большой объём работы, прессинговал, возвращался, участвовал в голевых передачах. Роман Зобнин мне тоже понравился, сыграл очень грамотно и солидно. Не понял состояния Смолова, правда. Это далеко не лучший его матч. Денис Черышев очень здорово вошёл, он мне всегда нравился, хотя его и замучили травмы. Но у него хорошая скорость, хорошее видение поля, он может выдать классный пас, все необходимые вингеру качества есть. Если травмы будут обходить - есть все шансы закрепиться в основе сборной.
- О перспективах сборной после первой победы на ЧМ-2018:
Думаю, недовольство болельщиков перед стартом турнира было не очень оправданным. Одни команды на сборах играют качественно и добиваются результатов, а в официальных турнирах позже проваливаются. А другие работают на перспективу, чтобы к официальному турниру выйти на пик формы. Товарищеские матчи мы проводили с сильными командами, что лично я считаю не совсем верным, поскольку как минимум для игры на групповом этапе нужно было нарабатывать атакующие действия. Но тренер решил иначе, и слишком жёсткая критика, на мой взгляд, была неправильной. Возможно, это даже пошло на пользу игрокам: они обозлились, пошёл драйв и желание показать.
А так, выводы делать рано, посмотрим ещё, как сыграют между собой Египет и Уругвай. Мы помним крупную победу над чехами во время Евро-2012, и что случилось потом. Этот опыт нужно учесть, и сыграть от результата, изучив предстоящих соперников.
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