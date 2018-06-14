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Сергей Игнашевич догнал Тьерри Анри по матчам за сборную

Защитник сборной России Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе на матч открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Для 38-летнего футболиста это 123-й матч за сборную. По этому показателю он с большим отрывом лидирует в отечественной истории. У занимающего второе место Виктора Онопко 113 игр (109 за Россию и 4 - за СНГ).

По играм за национальную команду Игнашевич догнал египтянина Хани Рэмзи, рекордсмена сборной Кот-д'Ивуара Дидье Зокора и чемпиона мира-1998 француза Тьерри Анри. Абсолютный рекорд - 184 встречи - принадлежит Ахмеду Хассану из Египта.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Игнашевич Анри Сборная России
Сегодня, 22:06
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№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 22:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
А Роже Милла? Не конкурент? Он по возрасту почти всех обходил, но, видимо, не по количеству матчей... Звезда в команде Непомнящего! Хорош был!!!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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