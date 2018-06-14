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В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбления сборной России

Депутат Госдумы Виталий Милонов стал автором проекта о штрафах для тех, кто оскорбляет сборную России.

"Издеваться и критиковать — это разные вещи

Штрафовать их будем на 10 тыс. рублей. Чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы. Наши футболисты, какие они бы ни были, они свои", — заявил Милонов.

Депутат отметил, что люди, оскорбляющие российских футболистов, оскорбляют всю страну.

Ранее сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира — 2018.

"Газета.ру"
Теги: Сборная России
Сегодня, 22:26
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7
(9)
№7 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Милонов опять ловит хайп.

Цитата: Frankenstein
Вы лучше пенсионерам добавьте,чем выглядеть дураками в очередной раз

Ах ты либераст, пенсионерам нужно о вечном думать, а не пустяках всяких насущных, ну или о сирии можно.

Цитата: Игорь Владимирович
Да ладно тупорезы в госдуме, в правительстве главные дебилы. После их сегодняшней пенсионной реформы, единой россии, как партии пришел северный полярный лис!

Бояре плохие, а царь то и не знает, что эти черти вытворяют.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:45) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вы лучше пенсионерам добавьте,чем выглядеть дураками в очередной раз
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 22:31) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно тупорезы в госдуме, в правительстве главные дебилы. После их сегодняшней пенсионной реформы, единой россии, как партии пришел северный полярный лис!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007 [жалоба]
№4 Написал: N-52 (Сегодня, 22:30) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Еще один дурак.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:29) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Надо ввести штрафы на получение зарплаты депутатами. Получил зп - сразу штраф в пользу кривой дороги.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:28) #
  • +1
  •  (1)

И что нам теперь Милонова оскорблять? frowning

Хорошо хоть в Сибирь за это не отправят
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 22:28) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Краснодар»
Да, и вот таких идиотов в госдуре, к сожалению. большинство
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
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