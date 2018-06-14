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Александр Ярдошвили - о травме Дзагоева: боюсь, это на приличный период времени

Бывший врач "Локомотив" Александр Ярдошвили поделился мнением о травме полузащитника сборной России и ЦСКА Алана Дзагоева, которую он получил в матче открытия ЧМ-2018 с командой Саудовской Аравии.

"Травма задней поверхности бедра всегда серьёзна. Другое дело, какой объём повреждения. Я сужу по механизму, а степень повреждения будет видна уже после обследования. Тогда можно будет говорить о сроках, но, боюсь, это приличный период времени.

Причин травмы может быть очень много, это футбол. Иногда шаг делает, и пропускается какая-то функция сокращения или расслабления, накладывается другая функция, мышечный пучок в этой области не выдерживает. Алан двигался на хорошей скорости, так что могло быть всё, что угодно. Мышечные травмы, как правило, происходят на ровном месте.

Жаль Алана, ведь игрок важный. На прошлом чемпионате у него были проблемы с ахиллом", - цитирует Ярдошвили "Чемпионат.сом".
Теги: Дзагоев Сборная России
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