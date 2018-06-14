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Валерий Газзаев: наши футболисты сделали хороший задел для выхода в плей-офф

Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал победу команды в матче открытии ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0).

"Это очень хороший результат для сборной России на фоне последних неудач в товарищеских играх. Разгром в матче открытия придаст ребятам уверенности в будущем, теперь осталось обыграть египтян, чтобы обеспечить выход из группы.

Сегодня наши футболисты сделали хороший задел для выхода в плей-офф", - цитирует Газзаева ТАСС.
Теги: Газзаев Сборная России
Вчера, 23:20
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(0)
№1 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Вчера, 23:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а путину здоровья пожелать?


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
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