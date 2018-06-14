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Владимир Пономарев: сборная Саудовской Аравии вообще никакая! Слабенькие футболисты, блеклая команда

Владимир Пономарев: сборная Саудовской Аравии вообще никакая! Слабенькие футболисты, блеклая команда Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал первую игру стартовавшего чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

- Об игре:

Сборная Саудовской Аравии вообще никакая! Слабенькие футболисты, блеклая команда. Там же ни один игрок в Европе толком и не выступает, чего от них хотеть?! Что-то умеют, любят возиться с мячом, но продолжения нет, они будто не думают на поле. Побаловаться с мячом любят, но рассчитывать на то, что они что-то покажут не стоит. Они не понимают как играть в обороне, и наши их на всём этом поймали.

Так что всё по делу, всё нормально, наши более-менее показали добротную игру, на "четыре с минусом". Посмотрим, что будет в следующих матчах. Первые 15 минут у нас мало что получалось, но команда играет так, как позволяет противник, и уже после противник позволял делать всё. Наши были побыстрее, они и поопытнее, тактически мы лучше, физически мы сильнее. Но по этой встрече сложно давать оценку нашей команде.

Никакого шапкозакидательского после победы над Саудовской Аравией быть не должно! Нужно сначала ещё посмотреть, как Египет сыграет с Уругваем, и только после этого можно будет что-то говорить. Нужно выходить и работать с любой командой в любом случае.

- О лучших футболистах в составе сборной России:

Многие отмечают Головина, но я этого не понимаю. Всё не по делу, всё не вовремя, какие-то задержки в принятии решений. Да, он много работал, этого у него не отнять, но качество работы... я не думаю, что у Александра по этой игре будет высокий КПД. А что касается Дениса Черышева, то он забил два гола, был назван лучшим игроком встречи... я лучшим футболистом матча его назвать не могу, игру нужно вести активнее. Черышев оформил дубль, но это не совсем показатель, учитывая уровень соперника.

- О перспективах сборной после первой победы на ЧМ-2018:

О чём-то конкретном по-прежнему говорить рано. Очень многое будет зависеть от нашей игры с Египтом, а их силу и потенциал мы сможем оценить только завтра. Если обыграем египтян - это совсем другой разговор. Но сейчас сложно говорить, выйдем ли мы из группы или нет.
Теги: Пономарев Сборная России
Вчера, 23:22
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(5)
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:27) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Это все так но это не умоляет заслуг наших ребят,а глорье теперь кусает локти
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Вчера, 23:57) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Alter ego
Это возрастное - отцы и дети, недовольство первых вторыми

это констатация факта
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Вчера, 23:43) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну в чем-то прав. Качество первого паса - нижайшее, потерь мяча очень много! Если бы это была не СА, а Испания, то при владении мячом испанцами даже 60% (как им владели саудиты) счет был бы ровно обратный!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Alter ego (Вчера, 23:29) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Это возрастное - отцы и дети, недовольство первых вторыми
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
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