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Дмитрий Черышев: я самый счастливый человек на свете

Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Вильярреала" и сборной России Дениса Черышева, прокомментировал игру сына в матче открытия чемпионата мира по футболу с национальной командой Саудовской Аравии (5:0).

"Я самый счастливый человек на свете. Когда сын забивает в первой и такой важной игре на домашнем чемпионате мира, да ещё и делает дубль – это счастье", - цитирует Черышева "Чемпионат.сом".
Теги: Черышев Сборная России
Сегодня, 00:23
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(1)
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 00:34) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да, удар у пацана поставлен неплохо...


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Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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