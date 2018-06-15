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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Евгений Гинер: было не стыдно за игру футболистов ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал участие футболистов армейского клуба в матче ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).
"Отличная победа, рад за команду. И ребята из ЦСКА здорово сыграли, не было стыдно за их игру. Думаю ли я, что Головина после чемпионата мира будет сложнее удержать? Ничего я не думаю", - цитирует Гинера "Р-Спорт".
"Отличная победа, рад за команду. И ребята из ЦСКА здорово сыграли, не было стыдно за их игру. Думаю ли я, что Головина после чемпионата мира будет сложнее удержать? Ничего я не думаю", - цитирует Гинера "Р-Спорт".
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