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Евгений Гинер: было не стыдно за игру футболистов ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал участие футболистов армейского клуба в матче ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

"Отличная победа, рад за команду. И ребята из ЦСКА здорово сыграли, не было стыдно за их игру. Думаю ли я, что Головина после чемпионата мира будет сложнее удержать? Ничего я не думаю", - цитирует Гинера "Р-Спорт".
Теги: Гинер ЦСКА Сборная России
Сегодня, 00:26
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№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 01:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
ждем что скажешь после игры с Уругваем или хотя бы с Египтом )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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