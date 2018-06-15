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Сергей Прядкин: ребята восприняли победу без лишней эйфории

Глава РФПЛ Сергей Прядкин после победы России в матче ЧМ-2018 против Саудовской Аравии отметил, что все главное впереди.

"Был в раздевалке сейчас, могу сказать, что ребята восприняли эту победу без лишней эйфории. Красивая игра, но главное все впереди.

Команда продолжает работать и готовиться к самым важным матчам", - цитирует Прядкина "Р-Спорт".
Теги: Прядкин
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